Регина Тодоренко показала, как превращается в Ждуна
Известная украинская телеведущая Регина Тодоренко показала в Сети, как постепенно превращается в Ждуна. Беременная избранница Влада Топалова сильно позабавила поклонников снимком, на котором надула щёки, а также смогла вместить в камеру невероятно круглый живот.
Регина Тодоренко, находясь на крайних сроках беременности, не забывает про общение с аудиторией своих поклонников. Тем более сейчас публика желает знать как можно больше о своей любимице, а также о протекании её "интересного" положения. На этот раз украинская телеведущая призналась фолловерам, что уже стала называть себя Ждуном, подкрепив свои слова забавной фотографией. Пользователи Instagram не сразу узнали свою любимицу, ведь та предстала перед ними без макияжа, с надутыми щеками и выпяченным вперёд беременным животом.
В комментариях к публикации Тодоренко подписчики отметили, что лишний вес не сделал её менее очаровательной, а лишь более милой. Некоторые признались, что ожидают появления на свет её малыша не менее, чем сама будущая мама, поэтому тоже по праву могут называть себя Ждунами.
Регина Тодоренко, находясь на крайних сроках беременности, не забывает про общение с аудиторией своих поклонников. Тем более сейчас публика желает знать как можно больше о своей любимице, а также о протекании её "интересного" положения. На этот раз украинская телеведущая призналась фолловерам, что уже стала называть себя Ждуном, подкрепив свои слова забавной фотографией. Пользователи Instagram не сразу узнали свою любимицу, ведь та предстала перед ними без макияжа, с надутыми щеками и выпяченным вперёд беременным животом.
В комментариях к публикации Тодоренко подписчики отметили, что лишний вес не сделал её менее очаровательной, а лишь более милой. Некоторые признались, что ожидают появления на свет её малыша не менее, чем сама будущая мама, поэтому тоже по праву могут называть себя Ждунами.
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#ЖДУН 🙈 1. Жду , когда же загрузится наш новый выпуск #ПятницаСРегиной !!!😬@prtshow Сегодня какой-то дикий 😜 трафик , мы до сих пор заливаем на канал. ССЫЛКА УЖЕ СКОРО В ПРОФИЛЕ! 2. Жду ... вы и сами понимаете, чего я жду) ❤️ #регинатодоренко #reginatodorenko #регинапутешественница🌎🌏🌍