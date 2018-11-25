Регина Тодоренко показала, как превращается в Ждуна

Регина Тодоренко, находясь на крайних сроках беременности, не забывает про общение с аудиторией своих поклонников. Тем более сейчас публика желает знать как можно больше о своей любимице, а также о протекании её "интересного" положения. На этот раз украинская телеведущая призналась фолловерам, что уже стала называть себя Ждуном, подкрепив свои слова забавной фотографией. Пользователи Instagram не сразу узнали свою любимицу, ведь та предстала перед ними без макияжа, с надутыми щеками и выпяченным вперёд беременным животом.В комментариях к публикации Тодоренко подписчики отметили, что лишний вес не сделал её менее очаровательной, а лишь более милой. Некоторые признались, что ожидают появления на свет её малыша не менее, чем сама будущая мама, поэтому тоже по праву могут называть себя Ждунами.