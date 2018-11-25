Alibaba анонсировала выпуск защитной пленки для смартфонов для слепых





На сегодняшний день китайский концерн Alibaba инвестирует средства в разработки центра Damo Academy. Всего за последние два года в разработки специалистов было вложено около $15 млрд. Главной их задачей проекта Damo Academy является развитие технологий, позволяющих расширить возможности интерфейса мобильных устройств. Одной из их разработок и является защитная пленка для слепых людей.Пластиковая накладка будет стоить всего $1. Запустив ее в массовую продажу, в Alibaba надеются помочь пользователям с нарушениями, затронувшими зрительный аппарат, удобней пользоваться смартфонами. Разработка дает возможность приводить в действие определенные команды без необходимости перевода текста в звуковое уведомление.