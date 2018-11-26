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Эксперты озвучили плюсы и минусы авто с панорамной крышей

Эксперты озвучили плюсы и минусы владения автомобилями с панорамной крышей. Первым и самым главным недостатком оказалась дороговизна таких машин в сравнении с обычными.

Эксперты озвучили плюсы и минусы авто с панорамной крышей

Специалисты проанализировали ряд особенностей, связанных с владением автомобилем, в котором присутствует панорамная крыша, и озвучили главные плюсы и минусы данной технологии. Оказалось, что первым недостатком таких машин является их стоимость на первичном рынке, а далее владельцам предстоит более тщательно выбирать место для парковки, та как стеклянную крышу повредить в разы проще, нежели металлическую. Кроме того, такой люк работает чаще всего на электрическом модуле, неосторожное обращение с которым повлечёт за собой поломку и дорогостоящий ремонт.

Плюсом панорамной крыши эксперты назвали то, что её изготавливают из особо прочного стекла, которое можно серьезно повредить исключительно мощным ударом. Также в случае падения на крышу автомобиля чего-то тяжёлого, например, дерева во время урагана, владельцу такой машины замена панорамного стекла обойдётся в разы дешевле, чем замена крыши из металла.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 08:00

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