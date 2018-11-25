LADA вернула первое место на вторичном рынке Москвы





Отмечается, что лидер рейтинга в сентябре Mercedes-Benz занял вторую строчку списка. В октябре на столичном рынке с рук было реализовано 1735 единиц машин немецкого производителя. Третье место досталось KIA (1642 автомобиля). Четвертую и пятую строчку рейтинга заняли Ford и Hyundai с показателями 1606 и 1558 единиц автомобилей соответственно. Кроме того, москвичи на вторичном рынке интересовались моделями от Volkswagen, BMW, Toyota. Два последних места достались Nissan и Audi.