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LADA вернула первое место на вторичном рынке Москвы

Аналитики автомобильной индустрии сообщили, что марка LADA в октябре вернулась на первое место на вторичном рынке Москвы. По итогам прошлого месяца в столице было продано 1826 автомобилей данного бренда. Всего за отчетный период на рынке зафиксированы продажи автомобилей с пробегом на уровне не многим более 25 тысяч.

LADA вернула первое место на вторичном рынке Москвы

Отмечается, что лидер рейтинга в сентябре Mercedes-Benz занял вторую строчку списка. В октябре на столичном рынке с рук было реализовано 1735 единиц машин немецкого производителя. Третье место досталось KIA (1642 автомобиля). Четвертую и пятую строчку рейтинга заняли Ford и Hyundai с показателями 1606 и 1558 единиц автомобилей соответственно. Кроме того, москвичи на вторичном рынке интересовались моделями от Volkswagen, BMW, Toyota. Два последних места достались Nissan и Audi.



 
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Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:35

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