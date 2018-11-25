LADA вернула первое место на вторичном рынке Москвы
Аналитики автомобильной индустрии сообщили, что марка LADA в октябре вернулась на первое место на вторичном рынке Москвы. По итогам прошлого месяца в столице было продано 1826 автомобилей данного бренда. Всего за отчетный период на рынке зафиксированы продажи автомобилей с пробегом на уровне не многим более 25 тысяч.
Отмечается, что лидер рейтинга в сентябре Mercedes-Benz занял вторую строчку списка. В октябре на столичном рынке с рук было реализовано 1735 единиц машин немецкого производителя. Третье место досталось KIA (1642 автомобиля). Четвертую и пятую строчку рейтинга заняли Ford и Hyundai с показателями 1606 и 1558 единиц автомобилей соответственно. Кроме того, москвичи на вторичном рынке интересовались моделями от Volkswagen, BMW, Toyota. Два последних места достались Nissan и Audi.
Отмечается, что лидер рейтинга в сентябре Mercedes-Benz занял вторую строчку списка. В октябре на столичном рынке с рук было реализовано 1735 единиц машин немецкого производителя. Третье место досталось KIA (1642 автомобиля). Четвертую и пятую строчку рейтинга заняли Ford и Hyundai с показателями 1606 и 1558 единиц автомобилей соответственно. Кроме того, москвичи на вторичном рынке интересовались моделями от Volkswagen, BMW, Toyota. Два последних места достались Nissan и Audi.
Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:35