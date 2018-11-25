Поклонники в гневе: Ирина Аллегрова несколько лет не меняет свой концертный наряд

Ирина Аллегрова в свои 66 лет является не только популярной певицей, но также стала примером для подражания у многих поклонников, которые в последнее время начали обвинять артистку за наряды, не меняющиеся уже несколько лет подряд. Особенно публике запомнился строгий чёрный костюм, выгодно подчёркивающий стройную фигуру звезды, украшенный золотыми вставками, а также то, что на многих выступлениях, в том числе и прошлогодних Аллегрова пела именно в нём. Публика считает, что артистка такого масштаба должна постоянно удивлять и будоражить воображение зрителей, а не демонстрировать то, как с годами научилась экономить на нарядах.Сама же Ирина Аллегрова по поводу однообразия своего гардероба в течение нескольких лет ни капли не переживает, считая, что носит исключительно подходящую ей одежду. Самые преданные поклонники уже предположили, что певица просто не хочет менять свой стиль, а также сложившийся в глазах зрителей образ «императрицы».