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Поклонники в гневе: Ирина Аллегрова несколько лет не меняет свой концертный наряд

Поклонники Ирины Аллегровой обвиняют артистку в том, что она несколько лет подряд не меняет свой концертный наряд. Очередная порция критики полилась в адрес звезды после её появления на вручении премии «Золотой граммофон», куда она снова надела чёрный костюм с золотыми вставками.

Поклонники в гневе: Ирина Аллегрова несколько лет не меняет свой концертный наряд

Ирина Аллегрова в свои 66 лет является не только популярной певицей, но также стала примером для подражания у многих поклонников, которые в последнее время начали обвинять артистку за наряды, не меняющиеся уже несколько лет подряд. Особенно публике запомнился строгий чёрный костюм, выгодно подчёркивающий стройную фигуру звезды, украшенный золотыми вставками, а также то, что на многих выступлениях, в том числе и прошлогодних Аллегрова пела именно в нём. Публика считает, что артистка такого масштаба должна постоянно удивлять и будоражить воображение зрителей, а не демонстрировать то, как с годами научилась экономить на нарядах.

Сама же Ирина Аллегрова по поводу однообразия своего гардероба в течение нескольких лет ни капли не переживает, считая, что носит исключительно подходящую ей одежду. Самые преданные поклонники уже предположили, что певица просто не хочет менять свой стиль, а также сложившийся в глазах зрителей образ «императрицы».



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 19:46

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