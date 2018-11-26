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Aisen представила многофункциональный 8-дюймовый динамик с FM-радио

Компания Aisen представила общественности многофункциональный 8-дюймовый динамик со встроенным FM-радио. Внешне девайс выглядит как довольно компактная гладкая колонка со встроенными светодиодными фонарями.

Aisen представила многофункциональный 8-дюймовый динамик с FM-радио

Любители музыки и технологий hands free во всю обсуждают новый 8-дюймовый динамик со встроенным FM-радио, который уже представила компания Aisen. Новинка поступит в продажи под названием Aisen A01UKB610, но ориентировочные ценовые рамки пока не оглашаются. Девайс уникален тем, что выполняет не только функцию радио, но также и проигрывателя аудиозаписей через Bluetooth. Кроме того, динамик оборудован слотом для SD-карты, разъёмом для подключения сторонних устройств через USB, а также аудиоразъёмом.

Для более творческих личностей создатели 8-дюймового динамика также предусмотрели наличие в устройстве гнезда для подключения электрогитары. Дизайн устройства с функцией караоке напоминает компактную гладкую колонку со встроенными светодиодными фонарями, выдвижной ручкой и колёсами Castor.



 
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Технологии
Добавил: Oksana Сегодня, 06:00

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