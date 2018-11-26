Аль Пачино назначен на роль короля Лира в новой экранизации трагедии Шекспира





Режиссером очередной киноверсии шекспировской трагедии будет Майкл Редфорд, прославившийся своей работой над такими картинами, как «Без изъяна» и «1984». Кроме того, ему уже приходилось сотрудничать со звездой «Лица со шрамом» в фильме 2004 года «Венецианский купец», который, кстати, тоже является экранизацией шекспировской пьесы. Редфорд выразил уверенность в подходящей кандидатуре актера для исполнения роли Лира. Об этом мечтает каждая голливудская знаменитость, а для Пачино она будет еще и заслуженной.Трагедия Шекспира «Король Лир» является одной из самых популярных в сфере кинематографа. Только с начала 2000-х успело выйти не менее 30 экранизаций произведения английского драматурга, а на конец сентября 2018 уже назначена премьера сериала студии Amazon «Король Лир» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Официальное начало съемок картины в Великобритании назначено на осень 2019 года, а об ориентировочной дате выхода на экран не сообщается.