Аль Пачино назначен на роль короля Лира в новой экранизации трагедии Шекспира
Аль Пачино назначен на исполнение главной роли в экранизации известной трагедии Уильяма Шекспира. Голливудскому актеру предстоит примерить на себя образ короля Лира в ленте, съемки которой начнутся в 2019 году, передает агентство The Guardian.
Режиссером очередной киноверсии шекспировской трагедии будет Майкл Редфорд, прославившийся своей работой над такими картинами, как «Без изъяна» и «1984». Кроме того, ему уже приходилось сотрудничать со звездой «Лица со шрамом» в фильме 2004 года «Венецианский купец», который, кстати, тоже является экранизацией шекспировской пьесы. Редфорд выразил уверенность в подходящей кандидатуре актера для исполнения роли Лира. Об этом мечтает каждая голливудская знаменитость, а для Пачино она будет еще и заслуженной.
Трагедия Шекспира «Король Лир» является одной из самых популярных в сфере кинематографа. Только с начала 2000-х успело выйти не менее 30 экранизаций произведения английского драматурга, а на конец сентября 2018 уже назначена премьера сериала студии Amazon «Король Лир» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Официальное начало съемок картины в Великобритании назначено на осень 2019 года, а об ориентировочной дате выхода на экран не сообщается.
Режиссером очередной киноверсии шекспировской трагедии будет Майкл Редфорд, прославившийся своей работой над такими картинами, как «Без изъяна» и «1984». Кроме того, ему уже приходилось сотрудничать со звездой «Лица со шрамом» в фильме 2004 года «Венецианский купец», который, кстати, тоже является экранизацией шекспировской пьесы. Редфорд выразил уверенность в подходящей кандидатуре актера для исполнения роли Лира. Об этом мечтает каждая голливудская знаменитость, а для Пачино она будет еще и заслуженной.
Трагедия Шекспира «Король Лир» является одной из самых популярных в сфере кинематографа. Только с начала 2000-х успело выйти не менее 30 экранизаций произведения английского драматурга, а на конец сентября 2018 уже назначена премьера сериала студии Amazon «Король Лир» с Энтони Хопкинсом в главной роли. Официальное начало съемок картины в Великобритании назначено на осень 2019 года, а об ориентировочной дате выхода на экран не сообщается.
Культура
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 04:00