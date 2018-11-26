Учёные прогнозируют столкновение астероида LF16 с Землёй в 2023 году
Специалисты американского управления по аэронавтики и исследованию космического пространства NASA прогнозируют столкновение Земли с астероидом LF16 в 2023 году. Учёные надеются, что спасением планеты станет изменение траектории полёта огромного небесного тела.
Угрожающий Земле гигантский астероид был зафиксирован автоматизированной системой за наблюдением движения космических объектов, выявляющей скрытые угрозы существованию планеты. По приблизительным расчётам учёных, столкновение астероида с Землёй возможно уже в скором будущем либо же к концу этого столетия.
Последствия масштабного удара в данный момент просчитать довольно сложно. Может быть нанесён ущерб отдельным городам или странам, а могут и исчезнуть целые континенты. Но у специалистов есть надежда на возможное более раннее столкновение астероида с другим космическим объектом, и вследствие этого его траектория движения может сдвинуться.
Угрожающий Земле гигантский астероид был зафиксирован автоматизированной системой за наблюдением движения космических объектов, выявляющей скрытые угрозы существованию планеты. По приблизительным расчётам учёных, столкновение астероида с Землёй возможно уже в скором будущем либо же к концу этого столетия.
Последствия масштабного удара в данный момент просчитать довольно сложно. Может быть нанесён ущерб отдельным городам или странам, а могут и исчезнуть целые континенты. Но у специалистов есть надежда на возможное более раннее столкновение астероида с другим космическим объектом, и вследствие этого его траектория движения может сдвинуться.
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 03:00