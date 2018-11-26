АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые "громкие" расставания знаменитостей 2018 года
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Учёные прогнозируют столкновение астероида LF16 с Землёй в 2023 году

Специалисты американского управления по аэронавтики и исследованию космического пространства NASA прогнозируют столкновение Земли с астероидом LF16 в 2023 году. Учёные надеются, что спасением планеты станет изменение траектории полёта огромного небесного тела.

Учёные прогнозируют столкновение астероида LF16 с Землёй в 2023 году

Угрожающий Земле гигантский астероид был зафиксирован автоматизированной системой за наблюдением движения космических объектов, выявляющей скрытые угрозы существованию планеты. По приблизительным расчётам учёных, столкновение астероида с Землёй возможно уже в скором будущем либо же к концу этого столетия.

Последствия масштабного удара в данный момент просчитать довольно сложно. Может быть нанесён ущерб отдельным городам или странам, а могут и исчезнуть целые континенты. Но у специалистов есть надежда на возможное более раннее столкновение астероида с другим космическим объектом, и вследствие этого его траектория движения может сдвинуться.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные прогнозируют столкновение астероида LF16 с
Меган Маркл отказалась от поездки в Замбию,
Александра Жулина намекнула на помолвку со своим
MoveFit запустила в продажу фитнес-трекеры только
Эксперты назвали устоявшиеся ошибочные мифы о
Daewoo Matiz «уделала» на бездорожье Jeep Grand
Специалисты назвали самые неожиданные свойства
Эксперты рассказали о необходимых мерах при
Максим Фадеев в Instagram поздравил маму с
Carlex Design представили «заряженный» Ford Focus
Екатерина Варнава рассказала о своей тоске по
Учёные-диетологи назвали причины, мешающие худеть
В Google Chrome появится функция прокручивания
Apple готовит обновление анимированных аватаров
Регина Тодоренко показала, как превращается в
Alibaba анонсировала выпуск защитной пленки для
В Сети представлен доработанный УАЗ с колёсами
«Накинулись, как на живое мясо»: Тарасова
Поклонники в гневе: Ирина Аллегрова несколько лет
LADA вернула первое место на вторичном рынке
Евгений Петросян показал снимок со своей матерью
Юлия Ковальчук поздравила свою маму с праздником
Кравец после избиения обратилась за помощью к
Украинского боксера Усика обязали сразиться с
В социальных сетях нашли фейковые страницы
Пушков: ВМС Украины нарушили границы РФ после
Михаил Боярский рассказал о мучительной жизни
Наташа Королёва боится потерять интерес к сексу
Девочки Ксении Бородиной играют с папой в
Юлия Барановская в Instagram выложила
Просмотреть все новости