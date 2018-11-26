Учёные прогнозируют столкновение астероида LF16 с Землёй в 2023 году





Угрожающий Земле гигантский астероид был зафиксирован автоматизированной системой за наблюдением движения космических объектов, выявляющей скрытые угрозы существованию планеты. По приблизительным расчётам учёных, столкновение астероида с Землёй возможно уже в скором будущем либо же к концу этого столетия.Последствия масштабного удара в данный момент просчитать довольно сложно. Может быть нанесён ущерб отдельным городам или странам, а могут и исчезнуть целые континенты. Но у специалистов есть надежда на возможное более раннее столкновение астероида с другим космическим объектом, и вследствие этого его траектория движения может сдвинуться.