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Кравец после избиения обратилась за помощью к адвокату Цымбалюк-Романовской

Светская львица Алёна Кравец после избиения обратилась за помощью к адвокату Виталины Цымбалюк-Романовской. Московская юристка уверена, что начатое дело завершится в пользу пострадавшей, так как имя организатора преступления сама знаменитость знает, но пока не разглашает.

Кравец после избиения обратилась за помощью к адвокату Цымбалюк-Романовской

Певица и модель Алёна Кравец 13 ноября стала жертвой вечернего нападения, во время которого неизвестными ей были нанесены телесные повреждения разной степени тяжести. Светская львица после происшествия сразу же обратилась в больницу, где врачи засвидетельствовали побои, а затем и в полицию с соответствующим заявлением. Заниматься ведением дела пострадавшей будет адвокат Виталины Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова. Она уже убеждена, что судебное разбирательство завершится успешно для пострадавшей, так как на месте нападения присутствовали несколько очевидцев, показания которых полиция уже приняла к сведению.

Кроме того, адвокат рассказала, что Алёна Кравец знает, кто именно является организатором нападения на неё, но пока не называет имя этого человека в интересах следствия. Сама же модель уже давно рассказывала на посещаемых ею шоу об угрозах, поступающих от некой личности, но до конца так и не освещала всю историю.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 18:56

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