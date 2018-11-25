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Евгений Петросян показал снимок со своей матерью

Евгений Петросян поддался ностальгии и показал своим поклонникам старое детское фото, на котором он еще в малом возрасте запечатлен со своей матерью. Артист посоветовал всем своим фанатам чаще вспоминать о своих родителях.

Евгений Петросян показал снимок со своей матерью

Таким образом, Евгений Петросян отметил День матери, празднующийся в России 25 ноября. В связи с этим артист сделал новую публикацию в своем Instagram, показав фанатам архивное фото. На снимке мать держит его на руках. Петросян рассказал трогательную историю, скрывающуюся за снимком. В тот день 6-летний Евгений с мамой весело шли в кинотеатр, пока она вдруг не спросила с грустью в голосе, будет ли он ее вспоминать после смерти. В ответ будущий юморист лишь заплакал, так как просто не мог себе представить себе в подобной ситуации.

Евгений Петросян показал, что он помнит о ней, несмотря ни на что, даже спустя почти 50 лет после ее смерти. Это же он посоветовал делать и всем своим поклонникам, а также прочим пользователям Instagram.



 
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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:15

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