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Пушков: ВМС Украины нарушили границы РФ после приказа Порошенко

Алексей Пушков считает, что ВМС Украины нарушили границы РФ после прямого приказа от Петра Порошенко. Об этом стало известно сегодня во время выступления российского сенатора на канале «Россия-24».

Пушков: ВМС Украины нарушили границы РФ после приказа Порошенко

Со слов Алексея Пушкова, действия украинских ВМС можно расценивать не иначе, как строгое выполнение приказа, полученного лично от Петра Порошенко. Российский сенатор отметил, что подобные серьёзные шаги не могут предприниматься никем без ведома главы государства. У президента Украины, считает Пушков, могли быть сразу несколько преследуемых целей, которых он намеревался достичь путём нарушения морских границ с РФ. Аргументируя сказанное, политик предположил, что таким образом Порошенко мог отреагировать на успешное завершение саммита между главами России и Турции, состоявшегося в Стамбуле, ведь теперь из-за «Северного потока — 2» роль Украины в транзите газа значительно уменьшится.

Напомним, что нарушение ВМС Украины морских границ с Россией было зафиксировано сегодня, 25 ноября утром. В сторону Керченского залива, по полученным данным, направлялись сразу 3 военных судна, а ФСБ РФ утверждает, что украинская сторона также отправила в зону нарушения границ и два бронированных катера.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Oksana Сегодня, 18:30

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