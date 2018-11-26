Меган Маркл отказалась от поездки в Замбию, опасаясь рисков для здоровья





Ранее сообщалось, Министерство иностранных дел Замбии направило приглашение принцу Гарри и его супруге Меган Маркл посетить страну. Однако после недавнего путешествия герцогской четы по Океании, где им довелось побывать в населённых пунктах, в которых распространяется вирус Зика, Маркл не пожелала рисковать здоровьем. Так как известно о беременности герцогини, её опасения за ещё не рождённого малыша вполне оправданы.Между тем, не так давно стало известно, семейная чета герцогов Сассекских после рождения малыша планирует переехать из Кенсингтонского дворца в большой коттедж, расположенный на территории Фрогмор-хауса.