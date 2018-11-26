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MoveFit запустила в продажу фитнес-трекеры только для женщин

Компания MoveFit объявила о запуске в продажу новых фитнес-трекеров. Как уточнили представители производителя, предложенные модели MoveFit Slim и MoveFit Slim HR предназначенны для использования исключительно женщинами.

MoveFit запустила в продажу фитнес-трекеры только для женщин

Новые фитнес-трекеры созданы в разных цветовых гаммах, а удобная конструкция должна сделать их максимально удобными и незаметными для женщин. Специально для этого MoveFit Slim и MoveFit Slim HR имеют тонкий дизайн, для чего в конструкции использовалось изогнутое стекло. Стильные гаджеты для представительниц прекрасного пола, тщательно следящих за своим здоровьем, имеют защиту от влаги и удобный сенсорный дисплей.

Благодаря мощному аккумулятору новинки могут работать в автономном режиме без подзарядки до 7 дней. В свою очередь, устройство Withings Pulse HR рассчитан на мониторинг различных видов активности, которых заложено в память фитнес-трекера свыше 30. Разработка может противостоять не только мелкой пыли, но и погружаться в воду на глубину до 50 метров без риска проникновения влаги внутрь.



 
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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 00:00

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