Эксперты назвали устоявшиеся ошибочные мифы о материнских платах
Эксперты назвали устоявшиеся мифы о материнских платах, которые люди выдают за действительность даже в современном мире. Оказалось, что больше всего покупатели заблуждаются, когда выбирают плату именно по цвету, считая, что так приобретут более качественный товар.
Эксперты собрали перечь самых популярных мифов, которыми руководствуются покупатели при выборе новой материнской платы. Самым главным заблуждением, как оказалось, является выбор платы определённого цвета, а точнее чёрного. Укоренившееся в обществе убеждение гласит о том, что именно чёрные платы показывают более высокое качество и длительность срока службы, но на деле это не более, чем маркетинговый ход — около 10 лет назад чёрной краской покрывали самые «ходовые» на рынке модели.
Ещё один устоявшийся и неверный миф гласит, что не стоит покупать одну из дорогих материнских плат, ведь бюджетные модели тоже вполне нормально работают с популярными процессорами. Эксперты же утверждают — такая экономия чревата тем, что в дешёвой плате просто окажется недостаточно фаз для питания того самого топового процессора. Стоит отметить, что нагреваться цепи питания чипов на плате вполне могут и до 90 градусов, так как это не ведёт к перегреву процессора. Ранее же считалось, что подобная температура недопустима, ведь неизбежно приведёт к поломке.
Эксперты собрали перечь самых популярных мифов, которыми руководствуются покупатели при выборе новой материнской платы. Самым главным заблуждением, как оказалось, является выбор платы определённого цвета, а точнее чёрного. Укоренившееся в обществе убеждение гласит о том, что именно чёрные платы показывают более высокое качество и длительность срока службы, но на деле это не более, чем маркетинговый ход — около 10 лет назад чёрной краской покрывали самые «ходовые» на рынке модели.
Ещё один устоявшийся и неверный миф гласит, что не стоит покупать одну из дорогих материнских плат, ведь бюджетные модели тоже вполне нормально работают с популярными процессорами. Эксперты же утверждают — такая экономия чревата тем, что в дешёвой плате просто окажется недостаточно фаз для питания того самого топового процессора. Стоит отметить, что нагреваться цепи питания чипов на плате вполне могут и до 90 градусов, так как это не ведёт к перегреву процессора. Ранее же считалось, что подобная температура недопустима, ведь неизбежно приведёт к поломке.
Технологии
Добавил: Oksana Сегодня, 23:00