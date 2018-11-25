Эксперты назвали устоявшиеся ошибочные мифы о материнских платах





Эксперты собрали перечь самых популярных мифов, которыми руководствуются покупатели при выборе новой материнской платы. Самым главным заблуждением, как оказалось, является выбор платы определённого цвета, а точнее чёрного. Укоренившееся в обществе убеждение гласит о том, что именно чёрные платы показывают более высокое качество и длительность срока службы, но на деле это не более, чем маркетинговый ход — около 10 лет назад чёрной краской покрывали самые «ходовые» на рынке модели.Ещё один устоявшийся и неверный миф гласит, что не стоит покупать одну из дорогих материнских плат, ведь бюджетные модели тоже вполне нормально работают с популярными процессорами. Эксперты же утверждают — такая экономия чревата тем, что в дешёвой плате просто окажется недостаточно фаз для питания того самого топового процессора. Стоит отметить, что нагреваться цепи питания чипов на плате вполне могут и до 90 градусов, так как это не ведёт к перегреву процессора. Ранее же считалось, что подобная температура недопустима, ведь неизбежно приведёт к поломке.