В социальных сетях нашли фейковые страницы губернатора Брянской области





В ряде социальных сетей, таких как Instagram, Facebook, «ВКонтакте» были выявлены фальшивые страницы, которые якобы ведёт лично Александр Богомаз. На одном из аккаунтов проводился сбор средств на лечение иркутского ребёнка. При этом поисковые системы на любой запрос об этом ребёнке выдают «нулевой» результат. То есть кто-то просто воспользовался именем Богомаза в личных целях.Пресс-служба брянского правительства в своём официальном заявлении уточняет, губернатор не имеет личных аккаунтов ни в одной из названных социальных сетей, а также ни на каких иных сайтах. Для распространения информации используются только официальные страницы брянского правительства в социальных сетях и их официальный региональный портал.