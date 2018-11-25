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В социальных сетях нашли фейковые страницы губернатора Брянской области

Представителями региональных властей Брянской области в ряде социальных сетей были выявлены аккаунты, которые якобы принадлежат областному губернатору Александру Богомазу. Пресс-службой брянского правительства по этому поводу было сделано официальное заявление об отсутствии у губернатора личных аккаунтов в различных социальных сетях и о том, что с информацией о его профессиональной деятельности можно ознакомиться только на официальном сайте правительства региона.

В социальных сетях нашли фейковые страницы губернатора Брянской области

В ряде социальных сетей, таких как Instagram, Facebook, «ВКонтакте» были выявлены фальшивые страницы, которые якобы ведёт лично Александр Богомаз. На одном из аккаунтов проводился сбор средств на лечение иркутского ребёнка. При этом поисковые системы на любой запрос об этом ребёнке выдают «нулевой» результат. То есть кто-то просто воспользовался именем Богомаза в личных целях.

Пресс-служба брянского правительства в своём официальном заявлении уточняет, губернатор не имеет личных аккаунтов ни в одной из названных социальных сетей, а также ни на каких иных сайтах. Для распространения информации используются только официальные страницы брянского правительства в социальных сетях и их официальный региональный портал.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:45

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