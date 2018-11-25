Наташа Королёва боится потерять интерес к сексу из-за возраста
Известная певица Наташа Королёва призналась, что боится потерять интерес к сексу из-за возрастных особенностей женского организма. В то же время знаменитость очень благодарна своему супругу Сергею Глушко, так как тот всё время заставляет её становиться только лучше.
Наташа Королёва, как оказалось, очень боится стремительно приближающегося 50 юбилея, считая, что после климакса она может потерять интерес к сексу. Певица в свои почти 45 лет регулярно посещает собственного гинеколога, консультируясь на счёт возрастных изменений женского организма, а также того, что от них стоит ожидать. Супруга популярного стриптизёра Тарзана прислушивается к советам специалистов, надеясь продлить свою сексуальность и насыщенную интимную жизнь с мужем на максимально длительный срок.
Оказалось, что страхи Наташи Королёвой потерять интерес к сексу возникли не на пустом месте — достигнув 40-летнего возраста знаменитость уже сталкивалась с первыми проявлениями изменений в своём организме. Тогда на помощь ей пришёл именно супруг Сергей Глушко, который, чтобы поддерживать тело супруги в форме, а внешность в довольно молодом состоянии, практически не выпускал её из тренажёрного зала и даже контролировал питание.
Наташа Королёва, как оказалось, очень боится стремительно приближающегося 50 юбилея, считая, что после климакса она может потерять интерес к сексу. Певица в свои почти 45 лет регулярно посещает собственного гинеколога, консультируясь на счёт возрастных изменений женского организма, а также того, что от них стоит ожидать. Супруга популярного стриптизёра Тарзана прислушивается к советам специалистов, надеясь продлить свою сексуальность и насыщенную интимную жизнь с мужем на максимально длительный срок.
Оказалось, что страхи Наташи Королёвой потерять интерес к сексу возникли не на пустом месте — достигнув 40-летнего возраста знаменитость уже сталкивалась с первыми проявлениями изменений в своём организме. Тогда на помощь ей пришёл именно супруг Сергей Глушко, который, чтобы поддерживать тело супруги в форме, а внешность в довольно молодом состоянии, практически не выпускал её из тренажёрного зала и даже контролировал питание.