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Наташа Королёва боится потерять интерес к сексу из-за возраста

Известная певица Наташа Королёва призналась, что боится потерять интерес к сексу из-за возрастных особенностей женского организма. В то же время знаменитость очень благодарна своему супругу Сергею Глушко, так как тот всё время заставляет её становиться только лучше.

Наташа Королёва боится потерять интерес к сексу из-за возраста

Наташа Королёва, как оказалось, очень боится стремительно приближающегося 50 юбилея, считая, что после климакса она может потерять интерес к сексу. Певица в свои почти 45 лет регулярно посещает собственного гинеколога, консультируясь на счёт возрастных изменений женского организма, а также того, что от них стоит ожидать. Супруга популярного стриптизёра Тарзана прислушивается к советам специалистов, надеясь продлить свою сексуальность и насыщенную интимную жизнь с мужем на максимально длительный срок.

Оказалось, что страхи Наташи Королёвой потерять интерес к сексу возникли не на пустом месте — достигнув 40-летнего возраста знаменитость уже сталкивалась с первыми проявлениями изменений в своём организме. Тогда на помощь ей пришёл именно супруг Сергей Глушко, который, чтобы поддерживать тело супруги в форме, а внешность в довольно молодом состоянии, практически не выпускал её из тренажёрного зала и даже контролировал питание.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 18:00

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