Девочки Ксении Бородиной играют с папой в мальчишечьи игры

Вышла замуж за Курбана Омарова девушка три года назад. Сегодня они воспитывают трёхлетнюю дочь Теону, плюс от предыдущих браков у них есть по одному ребенку.Судя по публикациям в Instagram, Ксения считает реалити-шоу своим вторым домом и проводит там большую часть времени, забывая, что у нее есть дети и семья. Также Бородина не пропускает и различные светские мероприятия, ибо боится, что ее попросту могут забыть в шоу-бизнесе.Вот и выходит, что воспитание детей Ксюша полностью взвалила на супруга, а сама только пиарится за счет дочек, публикуя фото и видео с ними. Кстати, недавно в Stories она пожаловалась, что планировала отдохнуть с подружками, однако была вынуждена сидеть с Марусей и Теей.Напомним, подписчики не раз укоряли Бородину, что она не очень много уделяет внимания собственным детям. И даже упрекнули за то, что не отучила до сих пор трёхлетнюю девочку от соски. Кстати, Ксения всегда грубо реагирует на комментарии в свой адрес и за соску просто послала обидчиков подальше, боясь признать, что времени на уход за детьми у неё нет.Сегодня Ксения опубликовала пост, посвященный матерям. На фото ведущая нежно обнимает Марусю и Тею. Но одна деталь на фото опять доказывает, что Бородина мало уделяет внимания девочкам.В кадр попала машинка, которой играла Тея. Ребёнок выбрал машинку, а не куклу, потому что весёлая игра проходила с папой. Подписчики предостерегают, что девочка будет стараться походить на отца, раз игры у неё мальчишечьи.