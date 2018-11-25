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Девочки Ксении Бородиной играют с папой в мальчишечьи игры

Ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина ведет насыщенную светскую жизнь.

Вышла замуж за Курбана Омарова девушка три года назад. Сегодня они воспитывают трёхлетнюю дочь Теону, плюс от предыдущих браков у них есть по одному ребенку.

Девочки Ксении Бородиной играют с папой в мальчишечьи игры

Судя по публикациям в Instagram, Ксения считает реалити-шоу своим вторым домом и проводит там большую часть времени, забывая, что у нее есть дети и семья. Также Бородина не пропускает и различные светские мероприятия, ибо боится, что ее попросту могут забыть в шоу-бизнесе.

Вот и выходит, что воспитание детей Ксюша полностью взвалила на супруга, а сама только пиарится за счет дочек, публикуя фото и видео с ними. Кстати, недавно в Stories она пожаловалась, что планировала отдохнуть с подружками, однако была вынуждена сидеть с Марусей и Теей.

Напомним, подписчики не раз укоряли Бородину, что она не очень много уделяет внимания собственным детям. И даже упрекнули за то, что не отучила до сих пор трёхлетнюю девочку от соски. Кстати, Ксения всегда грубо реагирует на комментарии в свой адрес и за соску просто послала обидчиков подальше, боясь признать, что времени на уход за детьми у неё нет.

Девочки Ксении Бородиной играют с папой в мальчишечьи игры

Сегодня Ксения опубликовала пост, посвященный матерям. На фото ведущая нежно обнимает Марусю и Тею. Но одна деталь на фото опять доказывает, что Бородина мало уделяет внимания девочкам.

В кадр попала машинка, которой играла Тея. Ребёнок выбрал машинку, а не куклу, потому что весёлая игра проходила с папой. Подписчики предостерегают, что девочка будет стараться походить на отца, раз игры у неё мальчишечьи.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:47

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