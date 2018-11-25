В Махачкале неизвестный ранил заслуженную артистку Дагестана





Согласно официальной информации представителя МВД Дагестана, нападение на Машидат Шамхалову произошло в ночь на воскресенье, 25 ноября. Неизвестный произвел выстрел в артистку, ранив ее в брюшную полость, и поспешил скрыться с места преступления. Пострадавшую оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение. После хирургического вмешательства врачам удалось стабилизировать состояние Машидат Шамхаловой.Злоумышленник совершил вооруженное нападение у самого дома артистки в Махачкале. В связи с преступлением правоохранители начали уголовное делопроизводство согласно статье 111 ч.2 УК РФ. Личность нападавшего пока не установлена. Правоохранители проводят следственную проверку происшествия.