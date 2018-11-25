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В Махачкале неизвестный ранил заслуженную артистку Дагестана

В Махачкале сотрудники правоохранительных органов зафиксировала нападение на заслуженную артистку Дагестана Машидат Шамхалову. Силы местной полиции уже брошены на поиски нападавшего, ранившего местную знаменитость, передает ТАСС.

В Махачкале неизвестный ранил заслуженную артистку Дагестана

Согласно официальной информации представителя МВД Дагестана, нападение на Машидат Шамхалову произошло в ночь на воскресенье, 25 ноября. Неизвестный произвел выстрел в артистку, ранив ее в брюшную полость, и поспешил скрыться с места преступления. Пострадавшую оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение. После хирургического вмешательства врачам удалось стабилизировать состояние Машидат Шамхаловой.

Злоумышленник совершил вооруженное нападение у самого дома артистки в Махачкале. В связи с преступлением правоохранители начали уголовное делопроизводство согласно статье 111 ч.2 УК РФ. Личность нападавшего пока не установлена. Правоохранители проводят следственную проверку происшествия.



 
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:16

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