В Махачкале неизвестный ранил заслуженную артистку Дагестана
В Махачкале сотрудники правоохранительных органов зафиксировала нападение на заслуженную артистку Дагестана Машидат Шамхалову. Силы местной полиции уже брошены на поиски нападавшего, ранившего местную знаменитость, передает ТАСС.
Согласно официальной информации представителя МВД Дагестана, нападение на Машидат Шамхалову произошло в ночь на воскресенье, 25 ноября. Неизвестный произвел выстрел в артистку, ранив ее в брюшную полость, и поспешил скрыться с места преступления. Пострадавшую оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение. После хирургического вмешательства врачам удалось стабилизировать состояние Машидат Шамхаловой.
Злоумышленник совершил вооруженное нападение у самого дома артистки в Махачкале. В связи с преступлением правоохранители начали уголовное делопроизводство согласно статье 111 ч.2 УК РФ. Личность нападавшего пока не установлена. Правоохранители проводят следственную проверку происшествия.
Согласно официальной информации представителя МВД Дагестана, нападение на Машидат Шамхалову произошло в ночь на воскресенье, 25 ноября. Неизвестный произвел выстрел в артистку, ранив ее в брюшную полость, и поспешил скрыться с места преступления. Пострадавшую оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение. После хирургического вмешательства врачам удалось стабилизировать состояние Машидат Шамхаловой.
Злоумышленник совершил вооруженное нападение у самого дома артистки в Махачкале. В связи с преступлением правоохранители начали уголовное делопроизводство согласно статье 111 ч.2 УК РФ. Личность нападавшего пока не установлена. Правоохранители проводят следственную проверку происшествия.
Происшествия
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:16