Юлия Барановская в Instagram выложила трогательное видео с детьми
В последнее время жизнь бывшей жены футболиста Андрея Аршавина, а ныне известной ведущей Юлии Барановской находится под пристальным вниманием поклонников и хейтеров.
Многие СМИ писали, что недавно она разорвала отношения с женатым Максимом Галкиным. После этого телеведущая опять стала заботливой мамочкой для своих троих детей.
И вот сегодня в честь Международного дня матери Барановская опубликовала в Instagram трогательный видеоролик со своими детьми. Надо отметить, что это видео очаровало подписчиков.
Сама девушка рассказывает, что поучаствовала в съемках клипа певца Дениса Клявера, где знаменитости показывали собственных детишек и то, как любят проводить с ними время.
Многие отмечают, что Барановская опять стала прилежной мамой и начала уделять хоть какое-то внимание своим ребятишкам. А многие прямо написали, что связано это с тем, что бывшая жена футболиста разорвала отношения с Галкиным, и всё свободное время теперь проводит с семьей.
Многие СМИ писали, что недавно она разорвала отношения с женатым Максимом Галкиным. После этого телеведущая опять стала заботливой мамочкой для своих троих детей.
И вот сегодня в честь Международного дня матери Барановская опубликовала в Instagram трогательный видеоролик со своими детьми. Надо отметить, что это видео очаровало подписчиков.
Сама девушка рассказывает, что поучаствовала в съемках клипа певца Дениса Клявера, где знаменитости показывали собственных детишек и то, как любят проводить с ними время.
Многие отмечают, что Барановская опять стала прилежной мамой и начала уделять хоть какое-то внимание своим ребятишкам. А многие прямо написали, что связано это с тем, что бывшая жена футболиста разорвала отношения с Галкиным, и всё свободное время теперь проводит с семьей.