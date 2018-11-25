Юлия Барановская в Instagram выложила трогательное видео с детьми

Многие СМИ писали, что недавно она разорвала отношения с женатым Максимом Галкиным. После этого телеведущая опять стала заботливой мамочкой для своих троих детей.И вот сегодня в честь Международного дня матери Барановская опубликовала в Instagram трогательный видеоролик со своими детьми. Надо отметить, что это видео очаровало подписчиков.Сама девушка рассказывает, что поучаствовала в съемках клипа певца Дениса Клявера, где знаменитости показывали собственных детишек и то, как любят проводить с ними время.Многие отмечают, что Барановская опять стала прилежной мамой и начала уделять хоть какое-то внимание своим ребятишкам. А многие прямо написали, что связано это с тем, что бывшая жена футболиста разорвала отношения с Галкиным, и всё свободное время теперь проводит с семьей.