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Юлия Барановская в Instagram выложила трогательное видео с детьми

В последнее время жизнь бывшей жены футболиста Андрея Аршавина, а ныне известной ведущей Юлии Барановской находится под пристальным вниманием поклонников и хейтеров.

Многие СМИ писали, что недавно она разорвала отношения с женатым Максимом Галкиным. После этого телеведущая опять стала заботливой мамочкой для своих троих детей.

Юлия Барановская в Instagram выложила трогательное видео с детьми

И вот сегодня в честь Международного дня матери Барановская опубликовала в Instagram трогательный видеоролик со своими детьми. Надо отметить, что это видео очаровало подписчиков.

Сама девушка рассказывает, что поучаствовала в съемках клипа певца Дениса Клявера, где знаменитости показывали собственных детишек и то, как любят проводить с ними время.

Многие отмечают, что Барановская опять стала прилежной мамой и начала уделять хоть какое-то внимание своим ребятишкам. А многие прямо написали, что связано это с тем, что бывшая жена футболиста разорвала отношения с Галкиным, и всё свободное время теперь проводит с семьей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:32

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