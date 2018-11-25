Сергей Собянин: В московском метро ежедневно убираются более 2 тысяч человек





Сергей Собянин написал в Twitter, что практически вся основная работа ведется тогда, когда Москва спит. Работники, которые отвечают за чистоту столичного метрополитена, уделяют особое внимание дезинфекции вестибюлей и пассажирских зон. Также мэр столицы рассказал, что на смену устаревшим способам уборки приходят уже более современные, например, автоматизированные машины.Сергей Собянин напомнил, что специализированные рабочие помыли стекла в 350 павильонов и более 40 000 квадратных метров облицовки пола, а также колонн, стен и лестниц.