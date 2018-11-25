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Сергей Собянин: В московском метро ежедневно убираются более 2 тысяч человек

Сергей Собянин, который является мэром российской столицы, сообщил, что ежедневно более 2 тысяч человек убирают станций метрополитена. Данную информацию политик сообщил в социальной сети Twitter.

Сергей Собянин: В московском метро ежедневно убираются более 2 тысяч человек

Сергей Собянин написал в Twitter, что практически вся основная работа ведется тогда, когда Москва спит. Работники, которые отвечают за чистоту столичного метрополитена, уделяют особое внимание дезинфекции вестибюлей и пассажирских зон. Также мэр столицы рассказал, что на смену устаревшим способам уборки приходят уже более современные, например, автоматизированные машины.

Сергей Собянин напомнил, что специализированные рабочие помыли стекла в 350 павильонов и более 40 000 квадратных метров облицовки пола, а также колонн, стен и лестниц.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:07

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