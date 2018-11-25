Ольга Бузова поздравила Ирину Александровну с Днём матери

Однако многие не оценили трогательное публичное поздравление маме.Хоть Бузова у себя в микроблоге написала трогательные слова для мамы, но была раскритикована за нелепость поздравления. Многочисленные подписчики заметили, что о маме необходимо помнить не конкретно один день году, а постоянно.Правда, другая половина поддержала поющую ведущую и присоединилась к её поздравлению, и тоже поздравила вместе со знаменитостью ее молодую и красивую мамочку.