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Ольга Бузова поздравила Ирину Александровну с Днём матери

Популярная ведущая и известная певица Ольга Бузова поздравила сегодня с Днем матери свою родительницу Ирину Александровну.

Однако многие не оценили трогательное публичное поздравление маме.

Ольга Бузова поздравила Ирину Александровну с Днём матери

Хоть Бузова у себя в микроблоге написала трогательные слова для мамы, но была раскритикована за нелепость поздравления. Многочисленные подписчики заметили, что о маме необходимо помнить не конкретно один день году, а постоянно.

Правда, другая половина поддержала поющую ведущую и присоединилась к её поздравлению, и тоже поздравила вместе со знаменитостью ее молодую и красивую мамочку.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:26

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