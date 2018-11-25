Михаил Боярский рассказал о мучительной жизни Людмилы Гурченко





Практически каждый при упоминании имени Людмилы Гурченко вспомнит её яркий, незабываемый, особенный образ. Она была одной из величайших актрис, отдавалась работе целиком и полностью, иногда в ущерб своей личной жизни.Актёр Михаил Боярский вспомнил, как они познакомились с Гурченко в далёком 1976 году на съёмках. Актриса тогда очень травмировала ногу, но несмотря на рекомендации врачей, работала не щадя себя. Боярского ещё тогда поразила её сила духа и огромный актёрский талант. Им не раз приходилось пересекаться на одной съёмочной площадке, актёрам даже приписывали «роман», и каждый раз Михаил Боярский был поражён этой великой актрисой.Несмотря на фантастическую карьеру, Гурченко была несчастна в личной жизни, рассказывает Боярский. Она была несколько раз замужем, но так и не встретила того единственного, который был бы сильнее неё и смог её покорить. Ей не к кому было возвращаться после работы, поэтому она и отдавалась своим ролям, мучаясь при этом от неполноты жизни.