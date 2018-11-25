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Михаил Боярский рассказал о мучительной жизни Людмилы Гурченко

В эфире программы «Далёкие близкие» известный российский актёр Михаил Боярский рассказал о долгих годах дружбы с актрисой Людмилой Гурченко. Он поделился со зрителями своими наблюдениями её сложной, порой мучительной личной жизни.

Михаил Боярский рассказал о мучительной жизни Людмилы Гурченко

Практически каждый при упоминании имени Людмилы Гурченко вспомнит её яркий, незабываемый, особенный образ. Она была одной из величайших актрис, отдавалась работе целиком и полностью, иногда в ущерб своей личной жизни.

Актёр Михаил Боярский вспомнил, как они познакомились с Гурченко в далёком 1976 году на съёмках. Актриса тогда очень травмировала ногу, но несмотря на рекомендации врачей, работала не щадя себя. Боярского ещё тогда поразила её сила духа и огромный актёрский талант. Им не раз приходилось пересекаться на одной съёмочной площадке, актёрам даже приписывали «роман», и каждый раз Михаил Боярский был поражён этой великой актрисой.

Михаил Боярский рассказал о мучительной жизни Людмилы Гурченко

Несмотря на фантастическую карьеру, Гурченко была несчастна в личной жизни, рассказывает Боярский. Она была несколько раз замужем, но так и не встретила того единственного, который был бы сильнее неё и смог её покорить. Ей не к кому было возвращаться после работы, поэтому она и отдавалась своим ролям, мучаясь при этом от неполноты жизни.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:15

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