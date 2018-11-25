Михаил Боярский рассказал о мучительной жизни Людмилы Гурченко
В эфире программы «Далёкие близкие» известный российский актёр Михаил Боярский рассказал о долгих годах дружбы с актрисой Людмилой Гурченко. Он поделился со зрителями своими наблюдениями её сложной, порой мучительной личной жизни.
Практически каждый при упоминании имени Людмилы Гурченко вспомнит её яркий, незабываемый, особенный образ. Она была одной из величайших актрис, отдавалась работе целиком и полностью, иногда в ущерб своей личной жизни.
Актёр Михаил Боярский вспомнил, как они познакомились с Гурченко в далёком 1976 году на съёмках. Актриса тогда очень травмировала ногу, но несмотря на рекомендации врачей, работала не щадя себя. Боярского ещё тогда поразила её сила духа и огромный актёрский талант. Им не раз приходилось пересекаться на одной съёмочной площадке, актёрам даже приписывали «роман», и каждый раз Михаил Боярский был поражён этой великой актрисой.
Несмотря на фантастическую карьеру, Гурченко была несчастна в личной жизни, рассказывает Боярский. Она была несколько раз замужем, но так и не встретила того единственного, который был бы сильнее неё и смог её покорить. Ей не к кому было возвращаться после работы, поэтому она и отдавалась своим ролям, мучаясь при этом от неполноты жизни.
Практически каждый при упоминании имени Людмилы Гурченко вспомнит её яркий, незабываемый, особенный образ. Она была одной из величайших актрис, отдавалась работе целиком и полностью, иногда в ущерб своей личной жизни.
Актёр Михаил Боярский вспомнил, как они познакомились с Гурченко в далёком 1976 году на съёмках. Актриса тогда очень травмировала ногу, но несмотря на рекомендации врачей, работала не щадя себя. Боярского ещё тогда поразила её сила духа и огромный актёрский талант. Им не раз приходилось пересекаться на одной съёмочной площадке, актёрам даже приписывали «роман», и каждый раз Михаил Боярский был поражён этой великой актрисой.
Несмотря на фантастическую карьеру, Гурченко была несчастна в личной жизни, рассказывает Боярский. Она была несколько раз замужем, но так и не встретила того единственного, который был бы сильнее неё и смог её покорить. Ей не к кому было возвращаться после работы, поэтому она и отдавалась своим ролям, мучаясь при этом от неполноты жизни.