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Александра Жулина намекнула на помолвку со своим возлюбленным

Александра Жулина выложила новый снимок в Stories соцсети Instagram, которым сумела заинтриговать своих фолловеров. 18-летняя наследница Александра Жулина и Татьяны Навки демонстрирует на публикации кольцо, спровоцировавшее появление слухов по поводу её помолвки.

Александра Жулина намекнула на помолвку со своим возлюбленным

На публикации девушка запечатлена в автомобиле, прислонив на правую руку к своему лицу. Поклонники увидели на безымянном пальце Александры Жулиной кольцо с небольшим камнем. Ранее дочь спортсменов не показывала фанатам соцсети данное украшение, вследствие этого многие из них пришли к выводу, что ей недавно сделали предложение. У подписчиков даже нет предположений, кем является ее возлюбленный, так как она не любит распространять информацию о своей личной жизни.

Александра Жулина намекнула на помолвку со своим возлюбленным

Ранее «Dni24» сообщало, что Лариса Гузеева сообщила фанатам соцсети Instagram, что она приняла участие в интеллектуальном телешоу «Кто хочет стать миллионером».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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