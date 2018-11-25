В Сети представлен доработанный УАЗ с колёсами диаметром 35 дюймов





Подобное транспортное средство было представлено недавно в Сети. В результате доработок УАЗ «Хантер» оснастили покрышками Simex 35/11,5 R16, а до этого на внедорожнике стояли 32-ые шины этого же производителя. По словам автовладельца, после того как были установлены более тяжёлые и крупные колёса, он не заметил, что динамика автомобиля ухудшилась. При этом отмечается, что вес одного нового колеса составляет около 45 килограмм.УАЗ с необычным тюнингом буквально покорил Сеть. Большое количество пользователей написали, что модернизированный внедорожник пришёлся им по вкусу.