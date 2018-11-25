LG разрабатывает смартфон с камерой на 16 датчиков





На сегодняшний день разработка южнокорейской корпорации LG находится на стадии патентования. Согласно технической документации, новый смартфон будет оборудован камерой с 16-ю датчиками на изогнутом основании, что позволит осуществлять фокусирование объектива и широкий захват изображения под разными углами.На сегодняшний день гонка между производителями мобильных устройств вертится вокруг камер и дополнительных возможностей, которые они могут предложить. Если ранее Hawei презентовал P20 Pro с двойной основной камерой, то следом за ней Samsung представил Galaxy A9, оборудованный 4 модулями, а следующий шаг сделали в Nokia, выкатив 5-модульный гаджет. На этот раз ход за LG, запланировавшими совершить настоящий прорыв. Пока представители корпорации не вдаются подробности касательно того, как будет работать и выглядеть камера с 16-ю модулями. Предполагается, что LG откажутся от фронтальной камеры, приспособив в смартфоне зеркало для выбора правильного положения смартфона.