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LG разрабатывает смартфон с камерой на 16 датчиков

Компания LG не сдает свои позиции на рынке мобильных устройств и планирует вырваться вперед своих конкурентов, совершив технологический прорыв. Речь идет о разработке нового смартфона с продвинутой камерой на 16 датчиков.

LG разрабатывает смартфон с камерой на 16 датчиков

На сегодняшний день разработка южнокорейской корпорации LG находится на стадии патентования. Согласно технической документации, новый смартфон будет оборудован камерой с 16-ю датчиками на изогнутом основании, что позволит осуществлять фокусирование объектива и широкий захват изображения под разными углами.

На сегодняшний день гонка между производителями мобильных устройств вертится вокруг камер и дополнительных возможностей, которые они могут предложить. Если ранее Hawei презентовал P20 Pro с двойной основной камерой, то следом за ней Samsung представил Galaxy A9, оборудованный 4 модулями, а следующий шаг сделали в Nokia, выкатив 5-модульный гаджет. На этот раз ход за LG, запланировавшими совершить настоящий прорыв. Пока представители корпорации не вдаются подробности касательно того, как будет работать и выглядеть камера с 16-ю модулями. Предполагается, что LG откажутся от фронтальной камеры, приспособив в смартфоне зеркало для выбора правильного положения смартфона.



 
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Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:24

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