Ученые разработали "умную" куртку





Разработчики рассказывают, что подобная куртка пригодится для того, чтобы тело было теплым и сухим во время занятий зимними экстремальными видами спорта. К подобной одежде высокие требования как от потребителей, так и от изготовителей, поскольку ежечасно организм лыжника при высоких нагрузках выделяет до одного литра жидкости. По словам создателей куртки, она убирает пот из нижнего слоя одежды и выводит его наружу. Благодаря этому спортсмен будет защищен от переохлаждения, вызванного остатками влаги на одежде.На спине, где происходит самое обильное потоотделение, в куртку вшиты специальные мембраны с миллиардом пор на один квадратный метр. Всего одежда сшита из трех слоев и с обеих сторон расположена ткань, проводящая электрический ток. Благодаря слабому электрическому импульсу, поры выполняют функцию микронасосов. Управление курткой происходит при помощи блока управления или смартфона.Ученые отмечают, что их разработка является революционной технологией в швейной промышленности и является первым значительным новшеством в отрасли за последние 40 лет, когда были созданы дышащие и водонепроницаемые мембраны. Швейцарские разработчики занимались технологией последние 10 лет. До последнего времени технологии не могли достаточно быстро избавлять тело от влаги при низкой температуре окружающего воздуха.