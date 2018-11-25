Леонардо Ди Каприо демонстрирует идиллию в отношениях с Камилой Морроне





Леонардо ди Каприо и Камила Морроне часто вместе путешествуют и стараются совместить свои загруженный графики. А недавно влюблённую пару заметили в Лос-Анджелеса в одном из кафе. Знаменитости выглядели как обычные влюбленные, которые решили пообедать в пиццерии. Леонардо ди Каприо и Камила Морроне над чем-то весело смеялись на протяжении долгого времени. Знаменитая пара была одета довольно непринужденно. Актер был в джинсах и худи, а модель надела свитер, рваные джинсы и черную шапочку.Напомним, что Леонардо ди Каприо и Камила Морроне начали встречаться прочти год назад. Возлюбленные часто появлялись вместе на светских мероприятиях. Поклонники актера надеются, что этот роман закончатся свадьбой, и у звезды "Титаника" наконец-то появятся наследники.