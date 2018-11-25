АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые "громкие" расставания знаменитостей 2018 года
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Леонардо Ди Каприо демонстрирует идиллию в отношениях с Камилой Морроне

В последнее время Леонардо ди Каприо и Камила Морроне проводят много времени вдвоем. Также 44-летний актер и 21-летняя модель демонстрирует идиллию в отношениях.

Леонардо Ди Каприо демонстрирует идиллию в отношениях с Камилой Морроне

Леонардо ди Каприо и Камила Морроне часто вместе путешествуют и стараются совместить свои загруженный графики. А недавно влюблённую пару заметили в Лос-Анджелеса в одном из кафе. Знаменитости выглядели как обычные влюбленные, которые решили пообедать в пиццерии. Леонардо ди Каприо и Камила Морроне над чем-то весело смеялись на протяжении долгого времени. Знаменитая пара была одета довольно непринужденно. Актер был в джинсах и худи, а модель надела свитер, рваные джинсы и черную шапочку.

Леонардо Ди Каприо демонстрирует идиллию в отношениях с Камилой Морроне

Напомним, что Леонардо ди Каприо и Камила Морроне начали встречаться прочти год назад. Возлюбленные часто появлялись вместе на светских мероприятиях. Поклонники актера надеются, что этот роман закончатся свадьбой, и у звезды "Титаника" наконец-то появятся наследники.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пушков: ВМС Украины нарушили границы РФ после
Михаил Боярский рассказал о мучительной жизни
Наташа Королёва боится потерять интерес к сексу
Девочки Ксении Бородиной играют с папой в
Юлия Барановская в Instagram выложила
Леонардо Ди Каприо демонстрирует идиллию в
Ольга Бузова поздравила Ирину Александровну с
В Махачкале неизвестный ранил заслуженную
Ученые считают, что большинство психологических
Сергей Собянин: В московском метро ежедневно
Григорий Лепс признался журналистам, что не умеет
Индийские полицейские не могут забрать тело
Александр Панайотов уже два года женат на своем
Ученые разработали "умную" куртку
Лера Кудрявцева с трёхмесячной дочерью снялась в
Яна Рудковская заступилась за Плющенко и жёстко
LG разрабатывает смартфон с камерой на 16 датчиков
Два самых счастливых года в жизни человека
В ЛДПР предлагают привлекать подростков к
Канал History Channel сообщил о загадочных руинах
В Москве передали в суд дело мошенников, угнавших
Санкт-Петербург стал одним из трёх самых лучших
Лариса Гузеева приняла участие в шоу «Кто хочет
Экс-домработница Виктории Бони: «Она кричала, что
Ученые объяснили, как опыт рождения может влиять
Андрей Разин выложил в Instagram последний
ONYX BOOX представила три новых ридера с
Bentley терпит большие убытки от новых
Адвокат экс-жены Тарасова Жорин: «Мне поступают
Эстонский дизайнер создал образ внедорожника от
Просмотреть все новости