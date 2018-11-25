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Яна Рудковская заступилась за Плющенко и жёстко ответила всем его оппонентам

Жена известного российского фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская заступилась за мужа и «поставила на место» всех его негативно настроенных оппонентов. Скандал разгорелся после опубликованного Евгением в Instagram видео тренировки его вечного соперника Алексея Ягудина на льду Академии фигурного катания Плющенко.

Яна Рудковская заступилась за Плющенко и жёстко ответила всем его оппонентам

Отношения между двумя именитыми фигуристами Ягудиным и Плющенко «натянутые» ещё с пор их соперничества за Олимпийское золото. И хотя эти времена уже в прошлом, но дух соперничества между ними витает до сих пор. Вот и недавно Евгений снял видео, на котором его соперник катается на льду его Академии, и выложил его в своём аккаунте в Instagram. После этого в комментариях разгорелся нешуточный скандал.

Яна Рудковская стала на защиту своего мужа и очень жестко осадила всех его недоброжелателей. Она написала, что лёд не арендованный, а Академии Плющенко и заступаться за Ягудина, катающегося на нём, подло и низко. При этом она посоветовала комментаторам разобраться в значениях терминов и некоторых понятий.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:26

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