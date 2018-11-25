В ЛДПР предлагают привлекать подростков к уголовной ответственности с 12 лет
В ЛДПР предлагают подростков уже с 12 лет привлекать к уголовной ответственности. Владимир Жириновский заявил, что собирается опять предложить данную инициативу вследствие того, что участились случаи выражения жестокости со стороны детей переходного возраста.
Жириновский заявил, что не стоит ждать, пока произойдут очередные кровавые события, а следует уже сегодня изменить Уголовный кодекс. Политик отметил, что представители ЛДПР не один раз уже предлагали рассмотреть данный вопрос. Однако к либерал-демократам прислушиваются очень поздно. В партии приняли решение опять выступить с этой инициативой вследствие того, что участились случаи, когда подростки выражают свою жестокость. Стоит отметить, что на сегодняшний день наблюдается неуклонное снижение возраста хулиганов. Представители пресс-службы отметили, что подростковое поколение, зная законы РФ, пользуется тем, что не будут жёстко наказаны. Вследствие этого они совершают различные жестокие преступления, включая также убийство. Лидер ЛДПР заявил, что «таких отморозков» не так уж и много, однако они сильно портят жизнь россиян, совершая различные преступления в школах, дворах, общественных местах и т.д.
Ранее «Dni24» сообщали, что сенатор Российской Федерации Алексей Пушков рассказал о самых крупных ошибках Ангелы Меркель.
Жириновский заявил, что не стоит ждать, пока произойдут очередные кровавые события, а следует уже сегодня изменить Уголовный кодекс. Политик отметил, что представители ЛДПР не один раз уже предлагали рассмотреть данный вопрос. Однако к либерал-демократам прислушиваются очень поздно. В партии приняли решение опять выступить с этой инициативой вследствие того, что участились случаи, когда подростки выражают свою жестокость. Стоит отметить, что на сегодняшний день наблюдается неуклонное снижение возраста хулиганов. Представители пресс-службы отметили, что подростковое поколение, зная законы РФ, пользуется тем, что не будут жёстко наказаны. Вследствие этого они совершают различные жестокие преступления, включая также убийство. Лидер ЛДПР заявил, что «таких отморозков» не так уж и много, однако они сильно портят жизнь россиян, совершая различные преступления в школах, дворах, общественных местах и т.д.
Ранее «Dni24» сообщали, что сенатор Российской Федерации Алексей Пушков рассказал о самых крупных ошибках Ангелы Меркель.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:09