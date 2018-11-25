АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые "громкие" расставания знаменитостей 2018 года
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

В ЛДПР предлагают привлекать подростков к уголовной ответственности с 12 лет

В ЛДПР предлагают подростков уже с 12 лет привлекать к уголовной ответственности. Владимир Жириновский заявил, что собирается опять предложить данную инициативу вследствие того, что участились случаи выражения жестокости со стороны детей переходного возраста.

В ЛДПР предлагают привлекать подростков к уголовной ответственности с 12 лет

Жириновский заявил, что не стоит ждать, пока произойдут очередные кровавые события, а следует уже сегодня изменить Уголовный кодекс. Политик отметил, что представители ЛДПР не один раз уже предлагали рассмотреть данный вопрос. Однако к либерал-демократам прислушиваются очень поздно. В партии приняли решение опять выступить с этой инициативой вследствие того, что участились случаи, когда подростки выражают свою жестокость. Стоит отметить, что на сегодняшний день наблюдается неуклонное снижение возраста хулиганов. Представители пресс-службы отметили, что подростковое поколение, зная законы РФ, пользуется тем, что не будут жёстко наказаны. Вследствие этого они совершают различные жестокие преступления, включая также убийство. Лидер ЛДПР заявил, что «таких отморозков» не так уж и много, однако они сильно портят жизнь россиян, совершая различные преступления в школах, дворах, общественных местах и т.д.

Ранее «Dni24» сообщали, что сенатор Российской Федерации Алексей Пушков рассказал о самых крупных ошибках Ангелы Меркель.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:09

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Индийские полицейские не могут забрать тело
Александр Панайотов уже два года женат на своем
Ученые разработали "умную" куртку
Лера Кудрявцева с трёхмесячной дочерью снялась в
Яна Рудковская заступилась за Плющенко и жёстко
LG разрабатывает смартфон с камерой на 16 датчиков
Два самых счастливых года в жизни человека
В ЛДПР предлагают привлекать подростков к
Канал History Channel сообщил о загадочных руинах
В Москве передали в суд дело мошенников, угнавших
Санкт-Петербург стал одним из трёх самых лучших
Лариса Гузеева приняла участие в шоу «Кто хочет
Экс-домработница Виктории Бони: «Она кричала, что
Ученые объяснили, как опыт рождения может влиять
Андрей Разин выложил в Instagram последний
ONYX BOOX представила три новых ридера с
Bentley терпит большие убытки от новых
Адвокат экс-жены Тарасова Жорин: «Мне поступают
Эстонский дизайнер создал образ внедорожника от
Виктория Дайнеко появилась на марафоне МУЗ-ТВ с
В Кафтанчиково Томской области горит мебельное
На Солнце замечены признаки вхождения в новый цикл
У победившей онкологию звезды «ДОМа-2» Елены
Жителей Великобритании предупредили об опасности
Алексей Чайчиц и Лиза Триандафилиди за
Максим Галкин напомнил, как в сериале «Кухня» его
Альбина Джанабаева призвала подписчиков в
Ксения Собчак сказала Милане Кержаковой, что
Эксперты рассказали, чем лучше заняться перед
Ведущая Яна Чурикова поделилась фотографиями
Просмотреть все новости