В Москве передали в суд дело мошенников, угнавших 25 автомобилей
По словам Ирины Волк, которая является представителем столичного управления МВД РФ, столичные следователи завершили расследование дела о краже транспортных средств на сумму 19 млн рублей. В результате в Москве передали в суд дело мошенников, угнавших 25 автомобилей.
Трое фигурантов этого уголовного дела пребывают под домашним арестом. Следствие установило, каким образом подозреваемым удалось провернуть свою преступную схему. Злоумышленники назывались сотрудниками компании, занимающейся куплей-продажей подержанных автомобилей. Далее они искусно убеждали пострадавших, что на транспорт, выставленный на продажу, им удалось найти покупателя.
Мошенники подписывали с желающими продать авто агентские договоры, чтобы получить право распоряжаться машинами. Следует отметить, что транспорт на вторичном рынке действительно реализовывался, но вот вырученные средства подозреваемые присваивали себе.
Трое фигурантов этого уголовного дела пребывают под домашним арестом. Следствие установило, каким образом подозреваемым удалось провернуть свою преступную схему. Злоумышленники назывались сотрудниками компании, занимающейся куплей-продажей подержанных автомобилей. Далее они искусно убеждали пострадавших, что на транспорт, выставленный на продажу, им удалось найти покупателя.
Мошенники подписывали с желающими продать авто агентские договоры, чтобы получить право распоряжаться машинами. Следует отметить, что транспорт на вторичном рынке действительно реализовывался, но вот вырученные средства подозреваемые присваивали себе.
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:02