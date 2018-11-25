АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Самые "громкие" расставания знаменитостей 2018 года
EUR 74.94 USD 65.67
Курс валют на 24.11.2018

Григорий Лепс признался журналистам, что не умеет водить автомобиль

Григорий Лепс на «Золотом граммофоне» был награжден премией за песню «Орлы и вороны», которую он спел дуэтом с Максимом Фадеевым. После мероприятия певец дал откровенное интервью, в котором признался журналистам, что не садится за руль автомобиля, так как водить он не умеет.

Григорий Лепс признался журналистам, что не умеет водить автомобиль

Певец рассказала о своей любви к машинам. По словам певца, первым его автомобилем была пятая модель марки «Жигули». У музыканта есть водитель, так как он сам не умеет авто. Артист подчеркнул, что сейчас вряд ли сядет за руль, потому что боится кого-нибудь сбить. Музыкант также рассказал, что иногда у него не получается во время конфликта управлять своими эмоциями. Журналисты спросили у Григория Лепса, есть ли в его телефоне «голые» снимки. Артист со смехом ответил, что это очень страшное зрелище, и поэтому у него нет таких фото.

Григорий Лепс признался журналистам, что не умеет водить автомобиль

Ранее «Dni24» сообщал, что поклонники заподозрили Викторию Дайнеко в беременности после ее выступления на марафоне МУЗ-ТВ.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пушков: ВМС Украины нарушили границы РФ после
Михаил Боярский рассказал о мучительной жизни
Наташа Королёва боится потерять интерес к сексу
Девочки Ксении Бородиной играют с папой в
Юлия Барановская в Instagram выложила
Леонардо Ди Каприо демонстрирует идиллию в
Ольга Бузова поздравила Ирину Александровну с
В Махачкале неизвестный ранил заслуженную
Ученые считают, что большинство психологических
Сергей Собянин: В московском метро ежедневно
Григорий Лепс признался журналистам, что не умеет
Индийские полицейские не могут забрать тело
Александр Панайотов уже два года женат на своем
Ученые разработали "умную" куртку
Лера Кудрявцева с трёхмесячной дочерью снялась в
Яна Рудковская заступилась за Плющенко и жёстко
LG разрабатывает смартфон с камерой на 16 датчиков
Два самых счастливых года в жизни человека
В ЛДПР предлагают привлекать подростков к
Канал History Channel сообщил о загадочных руинах
В Москве передали в суд дело мошенников, угнавших
Санкт-Петербург стал одним из трёх самых лучших
Лариса Гузеева приняла участие в шоу «Кто хочет
Экс-домработница Виктории Бони: «Она кричала, что
Ученые объяснили, как опыт рождения может влиять
Андрей Разин выложил в Instagram последний
ONYX BOOX представила три новых ридера с
Bentley терпит большие убытки от новых
Адвокат экс-жены Тарасова Жорин: «Мне поступают
Эстонский дизайнер создал образ внедорожника от
Просмотреть все новости