Григорий Лепс признался журналистам, что не умеет водить автомобиль
Григорий Лепс на «Золотом граммофоне» был награжден премией за песню «Орлы и вороны», которую он спел дуэтом с Максимом Фадеевым. После мероприятия певец дал откровенное интервью, в котором признался журналистам, что не садится за руль автомобиля, так как водить он не умеет.
Певец рассказала о своей любви к машинам. По словам певца, первым его автомобилем была пятая модель марки «Жигули». У музыканта есть водитель, так как он сам не умеет авто. Артист подчеркнул, что сейчас вряд ли сядет за руль, потому что боится кого-нибудь сбить. Музыкант также рассказал, что иногда у него не получается во время конфликта управлять своими эмоциями. Журналисты спросили у Григория Лепса, есть ли в его телефоне «голые» снимки. Артист со смехом ответил, что это очень страшное зрелище, и поэтому у него нет таких фото.
Ранее «Dni24» сообщал, что поклонники заподозрили Викторию Дайнеко в беременности после ее выступления на марафоне МУЗ-ТВ.
Певец рассказала о своей любви к машинам. По словам певца, первым его автомобилем была пятая модель марки «Жигули». У музыканта есть водитель, так как он сам не умеет авто. Артист подчеркнул, что сейчас вряд ли сядет за руль, потому что боится кого-нибудь сбить. Музыкант также рассказал, что иногда у него не получается во время конфликта управлять своими эмоциями. Журналисты спросили у Григория Лепса, есть ли в его телефоне «голые» снимки. Артист со смехом ответил, что это очень страшное зрелище, и поэтому у него нет таких фото.
Ранее «Dni24» сообщал, что поклонники заподозрили Викторию Дайнеко в беременности после ее выступления на марафоне МУЗ-ТВ.