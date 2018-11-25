Экс-домработница Виктории Бони: «Она кричала, что поломает мне жизнь»

«Со мной связался её друг и предложил мне в качестве компенсации поехать отдохнуть куда-нибудь. Они меня сначала без суда и следствия, без доказательств опозорили на весь мир, а потом предлагают мне отдохнуть поехать? Меня из-за них никуда сейчас на работу в Монако не берут, что мне их извинения теперь!», — заявила Лариса в интервью изданию «Кавказ. Реалии», и, по всей вероятности, от компенсации морального ущерба вне суда она отказывается.





После публичного обвинения репутация Ларисы оказалась безнадежно испорчена. Извинений от Бони удалось добиться лишь после приезда к ней в дом поддержки земляков.Домработница Виктории много лет работала в фешенебельных домах Монако и успела заработать там хорошую репутацию. Звезда телепроекта наняла Ханиеву на работу зимой 2018 года, но через 3 месяца обвинила ее в краже. Виктория сказала, что у неё пропало 50 тыс. евро.Боня рассказала об инциденте в Instagram, где у неё довольно большая аудитория подписчиков. А вот Лариса убеждена, что теперь даже после извинений ей будет чрезвычайно трудно найти новую работу.Бывшая домработница звезды говорит, что справедливость восторжествовала, когда о скандале стало известно ее землякам из Чечни, которые долго живут во Франции. С Викторией Боней пообщались, и она решила разобраться в ситуации с помощью детектора лжи и даже пригласила столичного эксперта.Лариса говорит, что после детектора лжи Боня извинялась, сделала прямой эфир в соцсети, где признала, что была неправа.Хоть Ханиева собирается обратиться в суд и уже нашла юриста, она говорит, что представители Виктории пытались связываться и хотели компенсировать моральный ущерб.