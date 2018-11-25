Экс-домработница Виктории Бони: «Она кричала, что поломает мне жизнь»
Бывшая домработница звезды "Дома-2" Виктории Бони Лариса Ханиева рассказала, что девушка обвинила ее в краже.
После публичного обвинения репутация Ларисы оказалась безнадежно испорчена. Извинений от Бони удалось добиться лишь после приезда к ней в дом поддержки земляков.
Домработница Виктории много лет работала в фешенебельных домах Монако и успела заработать там хорошую репутацию. Звезда телепроекта наняла Ханиеву на работу зимой 2018 года, но через 3 месяца обвинила ее в краже. Виктория сказала, что у неё пропало 50 тыс. евро.
Боня рассказала об инциденте в Instagram, где у неё довольно большая аудитория подписчиков. А вот Лариса убеждена, что теперь даже после извинений ей будет чрезвычайно трудно найти новую работу.
Бывшая домработница звезды говорит, что справедливость восторжествовала, когда о скандале стало известно ее землякам из Чечни, которые долго живут во Франции. С Викторией Боней пообщались, и она решила разобраться в ситуации с помощью детектора лжи и даже пригласила столичного эксперта.
Лариса говорит, что после детектора лжи Боня извинялась, сделала прямой эфир в соцсети, где признала, что была неправа.
Хоть Ханиева собирается обратиться в суд и уже нашла юриста, она говорит, что представители Виктории пытались связываться и хотели компенсировать моральный ущерб.
После публичного обвинения репутация Ларисы оказалась безнадежно испорчена. Извинений от Бони удалось добиться лишь после приезда к ней в дом поддержки земляков.
Домработница Виктории много лет работала в фешенебельных домах Монако и успела заработать там хорошую репутацию. Звезда телепроекта наняла Ханиеву на работу зимой 2018 года, но через 3 месяца обвинила ее в краже. Виктория сказала, что у неё пропало 50 тыс. евро.
Боня рассказала об инциденте в Instagram, где у неё довольно большая аудитория подписчиков. А вот Лариса убеждена, что теперь даже после извинений ей будет чрезвычайно трудно найти новую работу.
Бывшая домработница звезды говорит, что справедливость восторжествовала, когда о скандале стало известно ее землякам из Чечни, которые долго живут во Франции. С Викторией Боней пообщались, и она решила разобраться в ситуации с помощью детектора лжи и даже пригласила столичного эксперта.
Лариса говорит, что после детектора лжи Боня извинялась, сделала прямой эфир в соцсети, где признала, что была неправа.
Хоть Ханиева собирается обратиться в суд и уже нашла юриста, она говорит, что представители Виктории пытались связываться и хотели компенсировать моральный ущерб.
«Со мной связался её друг и предложил мне в качестве компенсации поехать отдохнуть куда-нибудь. Они меня сначала без суда и следствия, без доказательств опозорили на весь мир, а потом предлагают мне отдохнуть поехать? Меня из-за них никуда сейчас на работу в Монако не берут, что мне их извинения теперь!», — заявила Лариса в интервью изданию «Кавказ. Реалии», и, по всей вероятности, от компенсации морального ущерба вне суда она отказывается.