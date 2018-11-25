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Экс-домработница Виктории Бони: «Она кричала, что поломает мне жизнь»

Бывшая домработница звезды "Дома-2" Виктории Бони Лариса Ханиева рассказала, что девушка обвинила ее в краже.

После публичного обвинения репутация Ларисы оказалась безнадежно испорчена. Извинений от Бони удалось добиться лишь после приезда к ней в дом поддержки земляков.

Экс-домработница Виктории Бони: «Она кричала, что поломает мне жизнь»

Домработница Виктории много лет работала в фешенебельных домах Монако и успела заработать там хорошую репутацию. Звезда телепроекта наняла Ханиеву на работу зимой 2018 года, но через 3 месяца обвинила ее в краже. Виктория сказала, что у неё пропало 50 тыс. евро.

Боня рассказала об инциденте в Instagram, где у неё довольно большая аудитория подписчиков. А вот Лариса убеждена, что теперь даже после извинений ей будет чрезвычайно трудно найти новую работу.

Экс-домработница Виктории Бони: «Она кричала, что поломает мне жизнь»

Бывшая домработница звезды говорит, что справедливость восторжествовала, когда о скандале стало известно ее землякам из Чечни, которые долго живут во Франции. С Викторией Боней пообщались, и она решила разобраться в ситуации с помощью детектора лжи и даже пригласила столичного эксперта.

Экс-домработница Виктории Бони: «Она кричала, что поломает мне жизнь»

Лариса говорит, что после детектора лжи Боня извинялась, сделала прямой эфир в соцсети, где признала, что была неправа.

Хоть Ханиева собирается обратиться в суд и уже нашла юриста, она говорит, что представители Виктории пытались связываться и хотели компенсировать моральный ущерб.

Экс-домработница Виктории Бони: «Она кричала, что поломает мне жизнь»

«Со мной связался её друг и предложил мне в качестве компенсации поехать отдохнуть куда-нибудь. Они меня сначала без суда и следствия, без доказательств опозорили на весь мир, а потом предлагают мне отдохнуть поехать? Меня из-за них никуда сейчас на работу в Монако не берут, что мне их извинения теперь!», — заявила Лариса в интервью изданию «Кавказ. Реалии», и, по всей вероятности, от компенсации морального ущерба вне суда она отказывается.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:43

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