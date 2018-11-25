Лера Кудрявцева с трёхмесячной дочерью снялась в клипе Дениса Клявера
Бывший участник популярной группы «Чай вдвоём» Денис Клявер снял новую версию клипа «Когда ты станешь большим». Певец приурочил его прошедшему накануне Дню матери, задействовал в съёмках многих звёзд, и в их числе Леру Кудрявцеву с трёхмесячной дочерью.
Оригинальная версия клипа Дениса Клявера была представлена в сентябре этого года, а к празднику всех матерей певец снял новую, посвящённую всем мамам. Он привлёк к съёмкам многих звёздных родительниц. Так, в нём зрители увидели Лолиту Милявскую, Анастасию Заворотнюк, Валерию, Альбину Джанабаеву, Эвелину Блёданс с сыном, Леру Кудрявцеву с крошечной дочерью и многих других знаменитостей.
Напомним, Лера Кудрявцева подарила свою малышку мужу, хоккеисту Игорю Макарову в конце лета этого года. Девочку назвали Мария, и она стала первым совместным ребёнком звёздной пары.
Эвелина Блёданс, сын которой тоже принимал участие в съёмках сиквела клипа Дениса Клявера, сразу поделилась с поклонниками радостной новостью. Она писала, что Семёну предложили первую роль в кино, и она невероятно счастлива.
Оригинальная версия клипа Дениса Клявера была представлена в сентябре этого года, а к празднику всех матерей певец снял новую, посвящённую всем мамам. Он привлёк к съёмкам многих звёздных родительниц. Так, в нём зрители увидели Лолиту Милявскую, Анастасию Заворотнюк, Валерию, Альбину Джанабаеву, Эвелину Блёданс с сыном, Леру Кудрявцеву с крошечной дочерью и многих других знаменитостей.
Напомним, Лера Кудрявцева подарила свою малышку мужу, хоккеисту Игорю Макарову в конце лета этого года. Девочку назвали Мария, и она стала первым совместным ребёнком звёздной пары.
Эвелина Блёданс, сын которой тоже принимал участие в съёмках сиквела клипа Дениса Клявера, сразу поделилась с поклонниками радостной новостью. Она писала, что Семёну предложили первую роль в кино, и она невероятно счастлива.