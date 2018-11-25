Два самых счастливых года в жизни человека вычислили учёные





Эксперты провели опрос среди 23 тысяч человек в возрасте от 17 до 85 лет. Добровольцам задавали вопросы, в которых учёные интересовались удовлетворённостью жизнью и прогнозами уровня своего счастья на ближайшие пять лет. Этих же респондентов опросили спустя пять лет, чтобы убедиться в том, сбылись ли их предсказания. В результате специалистами была составлена шкала между 20 и 70 годами, согласно которой стало ясно, что уровень счастья достигает пика в 23 года и 69 лет.В частности, в 23-летнем возрасте человек молод, его переполняет оптимизм и энтузиазм. В 69 лет большинство целей в жизни достигнуты, при этом уровень стресса ещё не высок. Также в данном исследовании эксперты выяснили, что молодые люди имеют склонность переоценивать в будущем своё счастье, а старшему поколению свойственно его недооценивать.