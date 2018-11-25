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Адвокат экс-жены Тарасова Жорин: «Мне поступают угрозы от руководства «Локомотива»

Делом об алиментах футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова занимается адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы бывшей супруги спортсмена Оксаны.

А недавно юристу поступили угрозы судебного разбирательства с места работы Дмитрия, что адвокат якобы негативно влияет на имидж футбольного клуба.

Адвокат экс-жены Тарасова Жорин: «Мне поступают угрозы от руководства «Локомотива»

Почти месяц назад стало известно, что Тарасов задолжал дочери от первого брака Ангелине алименты - 15 млн рублей. Руководство команды вину своего игрока признало и обещало исправно выплачивать дочке их игрока законные денежные средства: их спишут с зарплаты футболиста.

Сергей Жорин отправил руководству ФК адвокатский запрос: почему выплаты девочке не были проиндексированы, кто виноват в этом долге и правда ли, что финансовое состояние ФК «Локомотив» настолько плачевное, что погашение задолженности пока является невозможным.

Адвокат экс-жены Тарасова Жорин: «Мне поступают угрозы от руководства «Локомотива»

На адвокатский запрос пришёл ответ, в котором сказано, что в случае, если руководство клуба выявит связь между публикациями в СМИ от лица юриста и падением инвестиционной привлекательности команды, то займется подсчетом убытков. Эти убытки должен будет возместить Жорин через суд.

Адвокат экс-жены Тарасова Жорин: «Мне поступают угрозы от руководства «Локомотива»

Адвокат экс-жены Тарасова Жорин: «Мне поступают угрозы от руководства «Локомотива»

Напомним, Дмитрий и Оксана встречались еще задолго до того, как парень стал известен. В 2009 году у них родилась девочка Ангелина.

Сейчас отец редко видится со старшим ребенком. Сама Оксана предпочитает не давать комментариев по поводу этого скандала.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:01

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