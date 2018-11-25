Адвокат экс-жены Тарасова Жорин: «Мне поступают угрозы от руководства «Локомотива»





А недавно юристу поступили угрозы судебного разбирательства с места работы Дмитрия, что адвокат якобы негативно влияет на имидж футбольного клуба.Почти месяц назад стало известно, что Тарасов задолжал дочери от первого брака Ангелине алименты - 15 млн рублей. Руководство команды вину своего игрока признало и обещало исправно выплачивать дочке их игрока законные денежные средства: их спишут с зарплаты футболиста.Сергей Жорин отправил руководству ФК адвокатский запрос: почему выплаты девочке не были проиндексированы, кто виноват в этом долге и правда ли, что финансовое состояние ФК «Локомотив» настолько плачевное, что погашение задолженности пока является невозможным.На адвокатский запрос пришёл ответ, в котором сказано, что в случае, если руководство клуба выявит связь между публикациями в СМИ от лица юриста и падением инвестиционной привлекательности команды, то займется подсчетом убытков. Эти убытки должен будет возместить Жорин через суд.Напомним, Дмитрий и Оксана встречались еще задолго до того, как парень стал известен. В 2009 году у них родилась девочка Ангелина.Сейчас отец редко видится со старшим ребенком. Сама Оксана предпочитает не давать комментариев по поводу этого скандала.