Санкт-Петербург стал одним из трёх самых лучших городов для отдыха матерей





Несомненным лидером данного рейтинга стал город красоты и любви Париж. Второе место принимавшие участие в опросе отдали чешскому Городу ста шпилей – Праге. Российский город на Неве Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров среди самых комфортных для отдыха матерей городов.Но не только бывшая столица Российской Империи получила место в рейтинге, ещё один российский город оказался достойным. Черноморский курортный Сочи занимает пятую строку. Немного его опередив, на четвёртой строке расположился Вечный город – Рим.Как известно, в России в последнее ноябрьское воскресенье отмечается День матери. В 2018 году все мамы принимали поздравления от своих детей и «половинок» 25 ноября.