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Санкт-Петербург стал одним из трёх самых лучших городов для отдыха матерей

По результатам проведённого в Интернете опроса российский город Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров в рейтинге городов мира самых комфортных для отдыха матерей. Этот опрос был приурочен к прошедшему накануне празднику – Дню матери.

Санкт-Петербург стал одним из трёх самых лучших городов для отдыха матерей

Несомненным лидером данного рейтинга стал город красоты и любви Париж. Второе место принимавшие участие в опросе отдали чешскому Городу ста шпилей – Праге. Российский город на Неве Санкт-Петербург замыкает тройку лидеров среди самых комфортных для отдыха матерей городов.

Но не только бывшая столица Российской Империи получила место в рейтинге, ещё один российский город оказался достойным. Черноморский курортный Сочи занимает пятую строку. Немного его опередив, на четвёртой строке расположился Вечный город – Рим.

Как известно, в России в последнее ноябрьское воскресенье отмечается День матери. В 2018 году все мамы принимали поздравления от своих детей и «половинок» 25 ноября.



 
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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 16:00

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