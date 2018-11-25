Лариса Гузеева приняла участие в шоу «Кто хочет стать миллионером»
Лариса Гузеева в соцсети Instagram обнародовала фото со съемок шоу «Кто хочет стать миллионером». Артистка рассказала фанатам, каково ей было отвечать на вопросы Дмитрия Диброва в студии, а не сидя дома на диване.
Ведущая подчеркнула, что дома перед телевизором она знает практически все ответы на заданные вопросы, однако вчера «коварный» Дмитрий Дибров просто «закатал» ее с Юлием Гусманом. Лариса Гузеева для участия в телешоу выбрала черный look с ярким мейкапом и массивными золотыми украшениями. Пост за восемнадцать часов собрал свыше 35 тысяч отметок «Нравится» и более 650 комментариев. Фолловеры оставили много комплиментов, по поводу образа и макияжа знаменитости.
Ранее «Dni24» сообщал, что исполнительница песен Светлана Лобода Instagram-Stories обнародовала публикацию с 6-месячной дочкой. На фото лица Тильды невидно, потому что знаменитая мама запечатлела лишь ее ножки.
Ведущая подчеркнула, что дома перед телевизором она знает практически все ответы на заданные вопросы, однако вчера «коварный» Дмитрий Дибров просто «закатал» ее с Юлием Гусманом. Лариса Гузеева для участия в телешоу выбрала черный look с ярким мейкапом и массивными золотыми украшениями. Пост за восемнадцать часов собрал свыше 35 тысяч отметок «Нравится» и более 650 комментариев. Фолловеры оставили много комплиментов, по поводу образа и макияжа знаменитости.
Ранее «Dni24» сообщал, что исполнительница песен Светлана Лобода Instagram-Stories обнародовала публикацию с 6-месячной дочкой. На фото лица Тильды невидно, потому что знаменитая мама запечатлела лишь ее ножки.