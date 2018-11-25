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Лариса Гузеева приняла участие в шоу «Кто хочет стать миллионером»

Лариса Гузеева в соцсети Instagram обнародовала фото со съемок шоу «Кто хочет стать миллионером». Артистка рассказала фанатам, каково ей было отвечать на вопросы Дмитрия Диброва в студии, а не сидя дома на диване.

Лариса Гузеева приняла участие в шоу «Кто хочет стать миллионером»

Ведущая подчеркнула, что дома перед телевизором она знает практически все ответы на заданные вопросы, однако вчера «коварный» Дмитрий Дибров просто «закатал» ее с Юлием Гусманом. Лариса Гузеева для участия в телешоу выбрала черный look с ярким мейкапом и массивными золотыми украшениями. Пост за восемнадцать часов собрал свыше 35 тысяч отметок «Нравится» и более 650 комментариев. Фолловеры оставили много комплиментов, по поводу образа и макияжа знаменитости.

Ранее «Dni24» сообщал, что исполнительница песен Светлана Лобода Instagram-Stories обнародовала публикацию с 6-месячной дочкой. На фото лица Тильды невидно, потому что знаменитая мама запечатлела лишь ее ножки.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:45

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