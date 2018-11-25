Ученые объяснили, как опыт рождения может влиять на судьбу





В ходе исследования выяснилось, что складывание эмоциональных отпечатков происходят еще в материнском утробе и в течение нескольких лет после появления. Также специалисты особо отметили, что в прямой рекапитуляции люди бессознательно притягивают конкретные ситуации, а также могут воссоздать динамику первоначальной травмы. Например, если человек испытывал интенсивное давление во время появления на свет, он может непосредственно повторять данное событие в отношениях.Осознание нескольких этапов играют большую роль в судьбе человека. Первым этапом считается амниотическая Вселенная. Вторая фаза - BPM II, когда матка начинает подталкивать плод к родовому каналу. Еще один этап – это сжатия, которое связано с борьбой. Последним этапом можно считать рождение.