Максим Галкин напомнил, как в сериале «Кухня» его сравнили с Брэдом Питтом

Максим Галкин любит радовать своих преданные поклонников публикациями в социальных сетях. За жизнью артиста следит огромное количество пользователей Сети. Несколько часов назад Максим Галкин опубликовал на странице в Instagram небольшой видеоролик, в нем артист показал, как в комедийном телесериале «Кухня» его сравнивали с голливудской знаменитостью Брэдом Питтом. В комментарии к видео супруг Примадонны не стал ничего писать, лишь поставил несколько смайликов.Подписчики отреагировали моментально, они начали писать: "НАШ Галкин по любому ЛУЧШЕ, КРУЧЕ их бредов и питов!", "Мы это Пита не видели и не знаем,а вот Максим, он человечный человек и хороший артист!", "Я согласна, что Макс круче кого-то Бреда", "Конечно, Галкин лучше! Сколько бы он не зарабатывал! Он же наш!". За весьма короткий срок пост Максима Галкина просмотрели более 61 тысячи подписчиков.