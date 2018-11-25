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Максим Галкин напомнил, как в сериале «Кухня» его сравнили с Брэдом Питтом

Максим Галкин решил напомнить своим фанатам, как его сравнили с Брэдом Питтом в сериале «Кухня». Соответствующий ролик знаменитость опубликовал в Instagram.

Максим Галкин напомнил, как в сериале «Кухня» его сравнили с Брэдом Питтом

Максим Галкин любит радовать своих преданные поклонников публикациями в социальных сетях. За жизнью артиста следит огромное количество пользователей Сети. Несколько часов назад Максим Галкин опубликовал на странице в Instagram небольшой видеоролик, в нем артист показал, как в комедийном телесериале «Кухня» его сравнивали с голливудской знаменитостью Брэдом Питтом. В комментарии к видео супруг Примадонны не стал ничего писать, лишь поставил несколько смайликов.

Максим Галкин напомнил, как в сериале «Кухня» его сравнили с Брэдом Питтом

Подписчики отреагировали моментально, они начали писать: "НАШ Галкин по любому ЛУЧШЕ, КРУЧЕ их бредов и питов!", "Мы это Пита не видели и не знаем,а вот Максим, он человечный человек и хороший артист!", "Я согласна, что Макс круче кого-то Бреда", "Конечно, Галкин лучше! Сколько бы он не зарабатывал! Он же наш!". За весьма короткий срок пост Максима Галкина просмотрели более 61 тысячи подписчиков.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:17

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