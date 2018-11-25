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Bentley терпит большие убытки от новых экологических норм

Руководство известной британской автокомпании Bentley в своём официальном заявлении отметило, что компания терпит большие убытки вследствие введения экологических норм. Имеющийся в настоящее время модельный ряд авто абсолютно не соответствует существующим стандартам WLTP, которые установили в европейских государствах.

Bentley терпит большие убытки от новых экологических норм

Таким образом, бренд в начале текущего года понёс убытки на сумму в $156 000 000. Данная сумма по сравнению с 2017 годом является довольно внушительной. В общем продажи снизились на 12 процентов. За 10 прошедших месяцев 2018 года количество проданных моделей упало на 6 630 экземпляров. Чтобы в дальнейшем продолжать полноценно работать, руководители Bentley должны провести оперативную модернизацию оборудования для производства новых авто, приближенных к требуемым нормам. Эксперты отмечают, что в данном случае требуется много денег и времени. Пока данная ситуация не комментировалась руководством автобренда. Они хотя всё решить максимально быстро, не привлекая в данном случае много людей.

Ранее «Dni24» сообщали, что эксперты сравнили восьмиклапанную и шестнадцатиклапанную версию LADA Granta, чтобы узнать какая из них является быстрее.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:15

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