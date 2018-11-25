Эстонский дизайнер создал образ внедорожника от Bugatti
Эстонский дизайнер разработал образ внедорожной модификации гиперкара Chiron от Bugatti. Изображения нового автомобиля, который является плодом его фантазий, специалист опубликовал в Сети.
Производители транспортных средств во всём мире в настоящее время сосредоточили своё внимание на создании машин SUV-сегмента, что касается компании Bugatti, то она от этой цели отдалена. Дизайнер из Эстонии представил своё видение брендового внедорожника, а за основу своих фантазий специалист взял гиперкар Chiron, поскольку именно эта модель показалась ему самой подходящей для создания кроссовера.
Дизайнеру удалось превратить гиперкар в настоящий джип при помощи расширенных арок с огромными колёсами, вместительного багажника, лифта и защиты поддона. По мнению экспертов, внедорожник от Bugatti с такими данными смог бы подойти для off-road, а также не исключено, что подобному автомобилю вполне по силам покорить маршруты Дакара.
Производители транспортных средств во всём мире в настоящее время сосредоточили своё внимание на создании машин SUV-сегмента, что касается компании Bugatti, то она от этой цели отдалена. Дизайнер из Эстонии представил своё видение брендового внедорожника, а за основу своих фантазий специалист взял гиперкар Chiron, поскольку именно эта модель показалась ему самой подходящей для создания кроссовера.
Дизайнеру удалось превратить гиперкар в настоящий джип при помощи расширенных арок с огромными колёсами, вместительного багажника, лифта и защиты поддона. По мнению экспертов, внедорожник от Bugatti с такими данными смог бы подойти для off-road, а также не исключено, что подобному автомобилю вполне по силам покорить маршруты Дакара.
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Добавил: Алина Сегодня, 15:00