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Эстонский дизайнер создал образ внедорожника от Bugatti

Эстонский дизайнер разработал образ внедорожной модификации гиперкара Chiron от Bugatti. Изображения нового автомобиля, который является плодом его фантазий, специалист опубликовал в Сети.

Эстонский дизайнер создал образ внедорожника от Bugatti

Производители транспортных средств во всём мире в настоящее время сосредоточили своё внимание на создании машин SUV-сегмента, что касается компании Bugatti, то она от этой цели отдалена. Дизайнер из Эстонии представил своё видение брендового внедорожника, а за основу своих фантазий специалист взял гиперкар Chiron, поскольку именно эта модель показалась ему самой подходящей для создания кроссовера.

Дизайнеру удалось превратить гиперкар в настоящий джип при помощи расширенных арок с огромными колёсами, вместительного багажника, лифта и защиты поддона. По мнению экспертов, внедорожник от Bugatti с такими данными смог бы подойти для off-road, а также не исключено, что подобному автомобилю вполне по силам покорить маршруты Дакара.



 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:00

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