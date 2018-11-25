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Ксения Собчак сказала Милане Кержаковой, что развод - это не конец жизни

Бывшая супруга известного футболиста Александра Кержакова Милана меньше месяца назад стала ведущей передачи "Мягкая сила".

Когда-то жена бывшего нападающего сборной России давала интервью Ксении Собчак, где откровенно поведала про конфликт в их семье.

Ксения Собчак сказала Милане Кержаковой, что развод - это не конец жизни

И вот накануне в эфире телешоу "Мягкая сила" светские львицы поменялись местами, и теперь Собчак отвечала на вопросы Миланы.

Конечно, среди тем обсуждалась и ситуация, в которой сейчас находится бывшая жена спортсмена. Ксения говорит, что хотела помочь девушке, когда пригласила её когда-то на интервью.

Ксения Собчак сказала Милане Кержаковой, что развод - это не конец жизни

Собчак утверждает, что встречи даются для того, чтобы отправить какой-то посыл собеседнику. И на вопрос, как бы она поступила, если бы оказалась в такой же ситуации, светская львица ответила довольно развернуто.

Ксения Собчак сказала Милане Кержаковой, что развод - это не конец жизни

Надо отметить, что если бы актер Максим Виторган посмотрел этот выпуск, то, вполне возможно, он бы неприятно удивился, когда его Ксюша начала излагать собственную теорию по поводу развода.

Ксения Собчак сказала Милане Кержаковой, что развод - это не конец жизни



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:08

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