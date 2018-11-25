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Виктория Дайнеко появилась на марафоне МУЗ-ТВ с выпирающим животом

Виктория Дайнеко приняла участие в марафоне МУЗ-ТВ. Ее появление не оставило поклонников равнодушными, так как они заметили у нее выпирающий живот и заподозрили звезду в беременности.

Виктория Дайнеко появилась на марафоне МУЗ-ТВ с выпирающим животом

Основанием для таких слухов послужил обтягивающий наряд Виктории Дайнеко, который подчеркнул ее живот. Поклонник заявили, что они не понимают, зачем надевать такие платья, которые выдают недостатки фигуры. Однако вокалистка поспешила опровергнуть информацию о ее «интересном» положении. Знаменитая артистка в своем аккаунте Instagram обнародовала фото с премии «Женщина года», на котором она запечатлена в голубом брючном костюме и белом топе. Под публикацией артистка заявила, что данный снимок был сделан пару недель назад. По ее мнению, не всегда округлившийся живот является беременностью. Певица объяснила, что просто перед выступлением плотно позавтракала, вследствие чего появился маленький живот.

Виктория Дайнеко появилась на марафоне МУЗ-ТВ с выпирающим животом

Поклонники поздравили свою любимицу с Днем матери, при этом заявили, что даже немножко расстроились, так как надеялись, что певица все же находится в «интересном» положении.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:50

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