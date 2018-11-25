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На Солнце замечены признаки вхождения в новый цикл

Последние наблюдения учёных за Солнцем показали признаки вхождения его в новый цикл активности. По словам специалистов, этого явления не наблюдали уже на протяжении более десяти лет.

На Солнце замечены признаки вхождения в новый цикл

Появление иных магнитных слоёв в северной части раскалённой звезды показывают на образование новых пятен на её поверхности. Данные учёных показывают, в начале нового цикла в районе центральной точки Солнца не станет старых магнитных полей, но они появятся в более высоких широтах. За время последних наблюдений были замечены две иные области магнитного поля, которые вскоре разрушились.

Учёные из лаборатории ФИАН отмечают, в последние поведение Солнца напоминает стадию запуска нового цикла. Они рассказали о возможном последующем развитии событий. Вероятно, в течение небольшого временного периода будут появляться новые магнитные потоки и вспышки. Не исключена также возможность медленного роста активности Солнца.



 
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Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:41

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