На Солнце замечены признаки вхождения в новый цикл





Появление иных магнитных слоёв в северной части раскалённой звезды показывают на образование новых пятен на её поверхности. Данные учёных показывают, в начале нового цикла в районе центральной точки Солнца не станет старых магнитных полей, но они появятся в более высоких широтах. За время последних наблюдений были замечены две иные области магнитного поля, которые вскоре разрушились.Учёные из лаборатории ФИАН отмечают, в последние поведение Солнца напоминает стадию запуска нового цикла. Они рассказали о возможном последующем развитии событий. Вероятно, в течение небольшого временного периода будут появляться новые магнитные потоки и вспышки. Не исключена также возможность медленного роста активности Солнца.