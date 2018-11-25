Эксперты рассказали, чем лучше заняться перед сексом





Эксперты сообщили, что любая поездка в автомобиле может закончиться сексом. Поход в гости поможет разнообразить интимную жизнь, если воспользоваться чужой кроватью. Специалисты также советуют принимать душ вместе перед сексом или совместно готовить. Некоторые эксперты считают, что практически любое совместное занятие может положительно повлиять на интимную жизнь.Также специалисты уверяют, что полезно сменить обстановку, например, отправиться на отдых или на пикник. Пары должны выбрать собственный способ, который приведет их к более сильным ощущениям во время интимной близости, некоторым помогают простые разговоры.