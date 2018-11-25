Жителей Великобритании предупредили об опасности вегетарианского питания для кошек





Зоозащитники обеспокоены тем, что в магазинах появились корма для животных, в составе которых не содержится животный белок. Представители общества по защите животных предупреждают, что подобный рацион питания кошкам противопоказан, поскольку это грозит серьёзными заболеваниями. Такое питание теоретически приемлемо для собак, поскольку они всеядны, однако кошки являются плотоядными животными, поэтому этот корм им категорически противопоказан.Британцев предупреждают о том, что кормление кошек вегетарианским питанием может расцениваться как жестокое обращение с животными. При этом владельцев питомцев будут привлекать к уголовной ответственности с вынесением наказания штрафных санкций или заключения под стражу.