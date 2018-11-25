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Ведущая Яна Чурикова поделилась фотографиями повзрослевшей дочери

Известная российская ведущая Яна Чурикова недавно в Instagram опубликовала фото со своей повзрослевшей 9-летней дочерью Таисией, сделанной ими во время посещения Малого театра. Мама и дочь не стали «мудрить» с нарядами для утреннего представления, оделись просто и повседневно.

Ведущая Яна Чурикова поделилась фотографиями повзрослевшей дочери

Своим поклонникам Яна Чурикова задала вопрос, что они думают по поводу нарядов для посещения утренних спектаклей в театре. Сама ведущая с дочерью решили, не стоит одевать какие-то замысловатые наряды, вполне можно обойтись элегантными брюками и скромным свитером. Мнения подписчиков по этому поводу разделились. Одни считают повседневную одежду в театре признаком дурного тона, другие напротив – не понимают наличие вечернего наряда в темноте зала. Но практически все уверены, при необходимости можно найти альтернативу и в любом случае не выглядеть нелепо.

Так или иначе, Яна с Таисией оделись в то, что посчитали для себя комфортным. Ведущая отмечает, главное получить удовольствие от происходящего на сцене. О спектакле «Сказка о Царе Салтане» Яна отозвалась положительно, отметив, они с Таисией рекомендуют его к семейным просмотрам. Маму с дочерью впечатлила актёрская роль, современная трактовка привычной с детства сказки и неподражаемый юмор.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:00

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