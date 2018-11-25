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Евгения Медведева перестала пользоваться соцсетями из-за ненависти россиян

Евгения Медведева поделилась своим мнением относительно любви и ненависти жителей России в ее адрес. Спортсменка особо подчеркнула, что именно из-за хейтеров перестала пользоваться социальными сетями.

Евгения Медведева перестала пользоваться соцсетями из-за ненависти россиян

Евгения Медведева рассказала, что именно из-за ненависти людей, с которыми она даже незнакома, она перестала вести свои страницы в социальных сетях. Также фигуристка особо подчеркнула, что на данный момент в Instagram ее официальный аккаунт ведут агенты. А она отказалась от соцсетей уже довольно давно, поскольку устала читать критику хейтеров.

Евгения Медведева перестала пользоваться соцсетями из-за ненависти россиян

Напомним, Евгения Медведева в мае текущего года перестала сотрудничать со своим тренером Этери Тутберидзе и переехала жить в Канаду. Там спортсменка начала работу под руководством Брайана Орсера. Недавно фигуристка заняла 4-ое место во Франции на этапе Гран-при, что не позволило ей попасть в финал данного турнира.



 
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Спорт
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:50

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