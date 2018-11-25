Канделаки уверена, что успех Бузовой заключается в её умении оставаться самой собой
Тина Канделаки объяснила, в чем же суть успеха Ольги Бузовой.
По словам известной телеведущей России Тины Канделаки, Ольга Бузова стала настолько популярной благодаря тому, что никогда не стеснялась быть самой собой.
На днях Тина обсудила с экспертами одного из самых известных глянцевых журналов «Cosmopolitan» феномен Ольги, о чем руководитель спортивного федерального телеканала «МАТЧ ТВ» поспешила рассказать у себя на страничке в Instagram.
По словам Канделаки, «феномен Ольги Бузовой» является очень интересным явлением, так как на сегодняшний день практически каждая девочка, подбирая для себя ориентир ролевой модели, выбирает именно телеведущую «Дома-2».
Впрочем, до сих пор остается загадкой, как же сделать так, чтобы стать похожей на телезнаменитость Ольгу Бузову. В результате, как заявляет Тина, все склоняется к тому, что суть успеха новоиспеченной певицы заключается в том, чтобы всегда оставаться самой собой.
Также Канделаки решила обсудить с подписчиками, хорошо это или нет? Выяснилось, что самой телеведущей ближе другой подход, при котором нужно не только меняться и совершенствовать себя, но и оставаться внутри таким, какой ты есть на самом деле.
В конце своего поста Канделаки пожелала своим поклонникам успеха и посоветовала запомнить для себя очень важный момент: «сказка о Золушке» рано или поздно, но все-таки закончится, а успешным человеком каждого их них может сделать не другой человек, а только они сами.
По словам известной телеведущей России Тины Канделаки, Ольга Бузова стала настолько популярной благодаря тому, что никогда не стеснялась быть самой собой.
На днях Тина обсудила с экспертами одного из самых известных глянцевых журналов «Cosmopolitan» феномен Ольги, о чем руководитель спортивного федерального телеканала «МАТЧ ТВ» поспешила рассказать у себя на страничке в Instagram.
По словам Канделаки, «феномен Ольги Бузовой» является очень интересным явлением, так как на сегодняшний день практически каждая девочка, подбирая для себя ориентир ролевой модели, выбирает именно телеведущую «Дома-2».
«Многие сегодня выбирают именно Ольгу Бузову», - подчеркивает Тина в личном микроблоге.
Впрочем, до сих пор остается загадкой, как же сделать так, чтобы стать похожей на телезнаменитость Ольгу Бузову. В результате, как заявляет Тина, все склоняется к тому, что суть успеха новоиспеченной певицы заключается в том, чтобы всегда оставаться самой собой.
Также Канделаки решила обсудить с подписчиками, хорошо это или нет? Выяснилось, что самой телеведущей ближе другой подход, при котором нужно не только меняться и совершенствовать себя, но и оставаться внутри таким, какой ты есть на самом деле.
«Выбирать то, что ему ближе, должно само подрастающее поколение и их родители», - заявила Тина.
В конце своего поста Канделаки пожелала своим поклонникам успеха и посоветовала запомнить для себя очень важный момент: «сказка о Золушке» рано или поздно, но все-таки закончится, а успешным человеком каждого их них может сделать не другой человек, а только они сами.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:13