Канделаки уверена, что успех Бузовой заключается в её умении оставаться самой собой

«Многие сегодня выбирают именно Ольгу Бузову», - подчеркивает Тина в личном микроблоге.

«Выбирать то, что ему ближе, должно само подрастающее поколение и их родители», - заявила Тина.

По словам известной телеведущей России Тины Канделаки, Ольга Бузова стала настолько популярной благодаря тому, что никогда не стеснялась быть самой собой.На днях Тина обсудила с экспертами одного из самых известных глянцевых журналов «Cosmopolitan» феномен Ольги, о чем руководитель спортивного федерального телеканала «МАТЧ ТВ» поспешила рассказать у себя на страничке в Instagram.По словам Канделаки, «феномен Ольги Бузовой» является очень интересным явлением, так как на сегодняшний день практически каждая девочка, подбирая для себя ориентир ролевой модели, выбирает именно телеведущую «Дома-2».Впрочем, до сих пор остается загадкой, как же сделать так, чтобы стать похожей на телезнаменитость Ольгу Бузову. В результате, как заявляет Тина, все склоняется к тому, что суть успеха новоиспеченной певицы заключается в том, чтобы всегда оставаться самой собой.Также Канделаки решила обсудить с подписчиками, хорошо это или нет? Выяснилось, что самой телеведущей ближе другой подход, при котором нужно не только меняться и совершенствовать себя, но и оставаться внутри таким, какой ты есть на самом деле.В конце своего поста Канделаки пожелала своим поклонникам успеха и посоветовала запомнить для себя очень важный момент: «сказка о Золушке» рано или поздно, но все-таки закончится, а успешным человеком каждого их них может сделать не другой человек, а только они сами.