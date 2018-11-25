Эксперты выяснили, какая LADA Granta быстрее
Чтобы сравнить, какая LADA Granta является более быстрой, эксперты решили сравнить восьмиклапанную, а также шестнадцатиклапанную версию. В данном случае организовали гонку между авто с базовой силовой установкой, а также с двигателем, имеющим большую производительность.
Обе версии Granta были произведены в текущем году, однако представляют собой дорестайлинговые модели. Производительная версия обладает шестнадцатидюймовыми колёсными дисками. Для конкурента данного авто характерны пятнадцатидюймовые диски. При этом автомобильные эксперты отмечают, что колёса имеют одинаковый вес. Транспортные средства также обладают одинаковой массой - 1 160 килограмм. Шестнадцатиклапанная Granta в ходе 3 заездов только раз смогла обогнать своего соперника. Однако когда началась гонка с 20 км/час, это транспортное средство смогло обойти восьмиклапанную версию. 16-клапанная модификация показывала себя также с лучшей стороны, достигнув 120 км/час.
Ранее «Dni24» сообщали, что обновлённая вариация Cupra Ateca способна выдавать 350 лошадиных сил. Транспортное средство оснащают двухлитровой четырехцилиндровой силовой установкой с турбонаддувом.
Обе версии Granta были произведены в текущем году, однако представляют собой дорестайлинговые модели. Производительная версия обладает шестнадцатидюймовыми колёсными дисками. Для конкурента данного авто характерны пятнадцатидюймовые диски. При этом автомобильные эксперты отмечают, что колёса имеют одинаковый вес. Транспортные средства также обладают одинаковой массой - 1 160 килограмм. Шестнадцатиклапанная Granta в ходе 3 заездов только раз смогла обогнать своего соперника. Однако когда началась гонка с 20 км/час, это транспортное средство смогло обойти восьмиклапанную версию. 16-клапанная модификация показывала себя также с лучшей стороны, достигнув 120 км/час.
Ранее «Dni24» сообщали, что обновлённая вариация Cupra Ateca способна выдавать 350 лошадиных сил. Транспортное средство оснащают двухлитровой четырехцилиндровой силовой установкой с турбонаддувом.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:59